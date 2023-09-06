暌違20年砵崙再度舉辦美洲合勝堂懇親大會  第22屆大會一連三天波特蘭隆重舉行

（本報訊）繼2003年舉辦過第18屆美洲合勝堂懇親大會後，事隔20年，砵崙合勝堂再度承辦新一屆的懇親大會。9月2日至4日一連三天，第22屆美洲合勝堂懇親大會在波特蘭舉行。來自全美各大城市的合勝堂昆仲逾140人，連同本地成員，歡慶相聚，參加了懇親期間的各項活動。

今年親臨參加懇親大會的，包括有來自三藩市總堂，羅省總支堂，舍路總支堂，美利允支堂，典化支堂，鳳凰城支堂等城市的代表。隨團到賀的其他外州僑團包括美洲秉公堂，美國英瑞工商會，金門協勝總公會，中華傳統文化協會等代表。

9月2日早上10時，一眾會員齊集砵崙合勝堂堂所舉行酬神儀式。11時，第22屆美洲合勝堂懇親大會在中華會館大禮堂舉行隆重的開幕儀式。台北駐西雅圖經濟文化辦事處處長甄國清、西雅圖文教中心主任吳曉竹，麥魯瑪縣委員Lori Stegmann等親臨祝賀，本地各僑團亦派出代表出席開幕儀式。

首先美洲合勝堂總堂總理梁國緯及砵崙合勝堂主席侯婷婷為兩隻瑞獅點睛；台北駐西雅圖經濟文化辦事處甄國清處長及西雅圖文教中心吳曉竹主任為新獅“掛彩”，完成了莊嚴且隆重的點睛儀式，並在梁國緯總理和侯婷婷主席帶領下與嘉賓們一起主持剪綵儀式，一起為第22屆美洲合勝堂懇親大會三天的節目揭開序幕。接著鑼鼓聲響起，專程從西雅圖到來的六頭由舍路總支堂及麥顯輝醒獅團組成的瑞獅隊登場，為大會帶來吉祥與祝福。

晚上，中華民國僑務委員會假座紅茶館設歡迎晚宴，宴請參加美洲合勝堂懇親大會的鄉親們以及請本地僑社。波特蘭市市長泰德.惠勒，副州務卿Cheryl Meyer, 州參議員Lew Frederick以及Michael Dembrow應邀出席。大會為賓客們準備了精彩的文娛節目，波特蘭婦女會及溫哥華茉莉花舞蹈隊演出舞蹈，侯婷婷主席跟一班本地歌手更特別獻唱多首歌曲，為晚會增添歡樂氣氛。

周日晚，本地共十二個僑團作東道主，在紅茶館設歡宴款待懇親代表團。

第22屆美洲合勝堂懇親大會籌備處還安排波特蘭兩日遊，讓來自外州的會員和嘉賓們暢遊波特蘭美麗的景點、為今次懇親大會留下美好的回憶。

合勝堂於公元1875年（清光緒二年）由來美修鐵路的四位華工因防他人欺辱、華人內鬥而立。「合勝」二字，取「合群方可得勝」之意。成立之初，旨在聯絡工友、患難與共，凡認同合勝堂之宗旨者，不分鄉族姓氏，皆可參加。不足十年，堂友手足已遍佈各地。

經歷了近一百五十年的發展，如今的合勝堂，除舊金山的美洲合勝堂總堂之外，在羅省、西雅圖、波特蘭、典化、美利允、鳳凰城等地亦有合勝堂分堂。鑒於合勝堂堂友以台山人為多，為方便堂友回鄉省親，多年前在台山市成立了勝強別墅。

合勝堂每四年輪值各埠舉行懇親大會，作為合勝堂的最高決策集會，修改規章，重訂會規。

時至今日，在前賢立堂理念及基本章程、綱領督導之下，合勝堂不斷隨著時代的脈動而轉型，與時並進，精益求精，擁護自由民主，吸納青年精英，繼續為僑社服務。