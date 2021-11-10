明年401(k)最高存款額提高1000元

（本報訊）美國國稅局（IRS）周四告宣布，因應生活成本增加，2022年多個退休供款計劃均有調整，而個人的401(k)退休計畫的供款額從2021 年和2020 年的19,500美元增加到2022年的20,500美元。

在2022年供款額提高1,000元的退休金計劃除了401(k)外，亦包括403(b)、多數457退休金計劃以及聯邦政府節儉儲蓄計畫（Thrift Savings Plan ）。

對于50歲及以上的雇員，他們能夠額外存入的上限不變，仍爲6500元。這意味着他們2022年的退休基金最高存款額

爲27000元。

至於個人退休賬戶IRA的存款上限不變，仍爲6000元。50歲及以上雇員的額外存款額度仍爲1000元，也就是這部分人群的IRA最高存款額爲7000元。

對于Roth IRA賬戶來說，能參與的收入範圍擴大。2022年個人年收入上限從原來的14萬提高到了14.4萬，夫妻年收入上限則從20.8萬上調到21.4萬。

此外，SIMPLE IRA (Savings Incentive Match Plan for Employees）的存入上限從13500元上調至14000元。