明年波特蘭房租或將大漲價？

(本報綜述)由於正在建設中的公寓數量減少，波特蘭地區的住房危機似乎在未來幾個月將變得更加嚴重，而更高的利率或將進一步打消建築商動工建設的積極性。

儘管波特蘭市內的公寓建設在過去兩年保持穩定，但根據CoStar和波特蘭經濟公司ECONorthwest的數據，與大都會地區的其他地區一樣，波特蘭在新冠大流行後從未完全恢復建設。目前，波特蘭市內正在興建的建築數量目前為28，與一年前相比減少了一半。預測者認為這一趨勢暗示著未來幾個月內將會有一個急劇的建築減速，可能會對市區建設和房屋市場產生負面影響。

同時，波特蘭都會區的四個縣，正在興建中的公寓數量已經比2022年同期減少了27%。

不斷攀升的利率對房地產市場產生了巨大負面影響。由於借款變得更加昂貴，房地產開發商需要支付更多的利息費用來融資新房屋的建設。這導致了新建房屋的成本增加，降低投資者對新建築項目的興趣，從而減少了建設活動，這進一步加劇了房屋市場的緊張局勢。

ECONorthwest公司經濟學家麥克威爾克森表示，有一部分投資者對在波特蘭進行房地產項目感到猶豫，因為他們認為波特蘭當前無家可歸者和犯罪等社會問題嚴重，使得這座 城市不再是一個穩定且安全的投資環境。更嚴重的是，利率的上升進一步打擊了建築商的積極性。他表示，世界各地的城市都面臨房屋建設放緩的問題。

根據威爾克森的說法，波特蘭的租賃市場目前略顯疲軟，租賃市場相對不活躍。儘管目前市場上的新公寓供應相對充裕，但隨著時間的推移，供應將逐漸減少，因為新的建設項目變得更少。因此，到了2024年中期，更多人可能會選擇搬遷，但市場上新公寓的數量較少，這將導致租金上升。專家表示，「明年春末和初夏，我們將看到租金的上漲。」