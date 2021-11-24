明年參選都會局席位的華裔候選人 心繫社區的Duncan Hwang 黃大綱





（本報訊）2022年11月是美國的中期選舉，除了國會的議席外，也有不同州和地方選舉也將展開角逐，包括俄勒岡州波特蘭市。本州冼有華人參政，明年的選舉中有一名參選的侯選人卻是值得我們華人留意和支持的，他是Metro District 6都會局第六選區議席的華裔候選人Duncan Hwang 黃大綱。

Duncan過去在APANO和翡翠區的工作，為翡翠區所造出的成績有目共睹，要選一個能真為我們做事和發聲的人，Duncan Hwang就是值得您投一票的那位！

Duncan是一名心繫少數族裔社區的華裔民主戰士，目前是亞太裔聯盟（APANO）的臨時聯席董事，他加入APANO已有8年，一直參有與翡翠區的發展工作，與政府多個部門有密切的聯系，今次他的參選也得到很多政府官員的背書支持。

作為一名移民的兒子，Duncan深明移民在美生活所面對的困難，在翡翠區內主要是移民，多年來Duncan一直為這區的居民和商戶做出了成績，不少在這區的華人居民、家長和商家都曾受惠於Duncan的努力。

今天大家看到翡翠區的改變，包括在82街Division街口的一座廉租大樓，區內的交通安全設施，如照明、斑馬線等；政府對商家的資助，以及居民的住屋和安全……等等，Duncan都是功不可沒的．疫情開始以來，Duncan又積極為少數族裔爭取更多的疫苗診所，租務援助等，他更是82街交通安全項目的背後推手之口，經常出席政府的會議，商討廉租住屋、公園和運輸投資等議題．

華人社區或是亞裔社區一向都是被忽略的一群，沒有政治意識，也不願參與社區事項，翡翠區成立後，Duncan一直為這個全州擁有最多元文化的地區去爭取，也帶領和鼓勵社區成員，用移民的英語在市政府聽證會中作證，將實狀親自向政府官員陳述．

在疫情剛開始時，波特蘭市政府就向翡翠區的商戶批出全市首個的疫情援助；當亞裔仇恨升溫時，市政府率先向翡翠區表示關心，這都是Duncan多年來一直努力為本區，或說為亞裔爭取得來的關注．

Duncan來自密歇根州，他的母親在當地開設了第一家華人餐館，他的成長與本地眾多餐館東主的子女一樣，經常要代不太懂英文的父母與政府周旋，深明與政府的接觸實令人感到無助．他在就讀密歇根州大學時，首次涉足政治，參與不同的公民和環保團體，在獲得政治學和亞洲研究文學學士學位後，到波特蘭，在Lewis & Clark學院攻讀法律，成為律師．在一家國際律師事務所工作時，被派到中國的辦事處參與2008年北京奧運的策劃工作．之後回到波特蘭，在APANO工作至今．

在接受本報訪問時，Duncan表示，在翡翠區的經驗，令他更深體驗到社區所面對的各樣挑戰和需要．而在APANO的工作令他更了解政府的運作，並與不同部門的政府人員建立了良好的關係．他深信憑著這些經驗，他能夠在政府的層面上為少為政府所關注的少數族裔社區（包括華人社區）發聲，將他們面對的難題帶到議會桌上，為他所服務的社區爭取公平的待遇．

他提到移民社區是他一個重要的背負，而都會局第6區就包括了翡翠區和大部份的移民所在的東南區．Duncan表示：「我要確保有明白他們困難的人為他們服務。」

他明白很多移民都不願意參政，甚至投票選舉。Duncan說他要特別指出兩件事．在疫情期間，他看到不少華人社區組織願意走出來協助自己的社區，這是非常重要的，因為沒有這些組織和人士的參與，政府是無法，也不懂得如何與我們的社區接觸，形成社區中的人士就難得到幫助。

Duncan表示，這就是為什麼「代表」是那麼的重要。如我們在政府層面中有「代表」，將會是一個大改變。Duncan強調，這不是容易的，但政府總不能在任何重大決策時，決少了我們的聲音，所以盡量要投出您一票來支持！

Duncan又說到，在與政府部門合作推行多個項目的經驗中，他明白到，舉行公聽會時其實政府已落實了計劃。他希望能推動計劃的更早階段就能聽取公眾的意見，並將意見納入考慮之中。Duncan提到，我們要利用更多的方法，讓溝通更有效，並教育我們的社區如何參與。

Duncan今次參選的政綱包括：

－露宿者問題要用人道，有效的方式來解決

－應對氣候和環境

－在恢復經濟的同時，建立一個公平公正的未來

－都會局是服務所有人民的政府

經常有機會與Duncan共事的翡翠區委員，同時波特蘭新聞負責人之一的許張淑儀說：「Duncan是我接觸過參政人士中，對社區是真心有heart的，他為人低調，謙卑，從不領功，熟悉政府的運作，心想的都是為社區。」「如果要選，為什麼不選一名一直在這方面努力做出了成績，經驗豐富的人。如競選勝出，他就如虎添翼，更有權力為社區服務。」

作為對政治不熟悉，不了解，又想政府在推出政策時會想到我們這些少數族裔的選民，我們可做的，就是投出我們手上的一票，給予會為我們做事的候選人，而Duncan Hwang 黃大綱是這人。

如當選，Duncan的工作範圍將包括應對無家者問題，他表示會在住屋、支援性服務和清理垃圾等議題上，為本區爭取資源．

欲了解更多有關Duncan今次參選的詳情，歡迎到他的競選網站www.duncanformetro.com，競選是要經費的，如要支持這位華裔候選人Duncan Hwang 爭取這席位，也可在網站內捐款支持．



