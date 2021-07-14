明年上調6.1%通膨推漲社安金

（綜合報導）受到通貨膨脹影響，領取社會安全津貼的6900萬美國民眾，將受惠於1983年以來幅度最大的生活成本調整，估計漲幅達到6.1%。官方13日公布，6月通貨膨脹年增5.4%，增幅13年來最大，創2008年8月以來最大幅度，顯示消費者物價攀升，也讓聯邦準備理事會（Fed）指物價高漲會在未來數月消退的說法面臨挑戰。

但壞消息是領取社安金的民眾必須再等一等，因為社會安全總署一年只會調整一次津貼，從1月給付的12月社安金開始。這代表老年人及其他社安金受益人要等到2022年1月，才能收到生活成本調整（COLA）增加的金額。

近幾年來，從天然氣到雜貨日用品的每樣東西都出現價格飆漲情況，但社安金的COLA調整卻微不足道—2021年僅調漲1.3%。隨著疫情停止、經濟快速重開，推升商品與服務價格，再加上許多商品仍處於缺貨狀態，導致6月通貨膨脹率，較上年同期大漲5.4%。

由於新冠疫苗普遍施打，讓美國這個全世界最大經濟體得以鬆綁防疫管制，美國民眾恢復消費、再度旅行，但也面對物價攀升，如二手車、汽油、旅館與機票等費用提高。

根據6月通貨膨脹數字，明年社安金將會是1983年以來的最大COLA調整。非營利組織老年公民聯盟估計調整幅度為7.4%。

老年公民聯盟的社會安全與健保政策分析師強森表示，高通貨膨脹率讓部分老年人陷入困境，吃掉他們社安金支票的購買能力。一名退休族寫信到聯盟說，因為醫療照護及其他費用上漲，他們必須撙節開支，一天只吃一餐。

社會安全總署將在10月宣布每年COLA調整，採用前3個月的平均通貨膨脹率作為基礎。但不可否認地，通膨有可能在夏季及秋初降低，使得2022年COLA調漲率低於老年公民聯盟的預估數字。

根據牛津經濟研究院經濟學家預估，通貨膨脹率可能在今年稍晚緩解，但部分得依賴供應鏈瓶頸的抒解。

PNC金融服務集團首席經濟學家法奇表示：「最大考量是目前的高通貨膨脹率，已經讓消費者及企業有所預期，反而造成長期通貨膨脹更高，就像1970年代一樣。」

但令人目瞪口呆的通貨膨脹可能不會持續，因為只有一些產品的價格對通膨做出貢獻，像是二手車及汽油。再加上一年前，美國大部分地區受到疫情影響經濟疲弱，可能導致通貨膨脹的高估。

即使如此，在今年通貨膨脹調整前發放的社安金，已經失去購買力。自從2000年以來，政府退休津貼已經失去約1/3的購買力。部分原因是健康照護支出上漲，像是Medicare保險費。

根據法案，SSA必須採用所謂的老年人消費者物價指數（Consumer Price Index for the Elderly） ，從1982至2011年平均每年上漲3.1%；如果按照目前採用的指數，增幅為2.9%。