日裔父女騎行途中被攻擊 一白人涉嫌種族偏見被指控

（本報綜述 王星編譯）7月2日下午，在位於波特蘭東南部濱海藝術中心（Eastbank Esplanade）附近，發生一起涉嫌種族襲擊案件，一名白人男子向兩名日裔施以語言與肢體攻擊。目前，案件正在處理中。

據調查獲悉，當日下午，現年34 歲的凱斯特森在臨近濱海藝術中心騎自行車途中，遇見正在騎行的36歲日裔男子一家三口。迪倫·凱斯特森即以日本血統發表偏見言論，隨後又肆意動手毆打日裔男子和其5歲女兒的頭部。因兩人當時戴著自行車頭盔，故並無被傷。

當時有路人見狀，迅速介入勸阻並報警。波特蘭警方接報後，隨即趕往現場處置。經目擊者取證，遂以種族偏見罪拘捕了凱斯特森實，並將其送往麥魯瑪縣拘留中心暫押。

據瞭解，日裔男子系自日本來斯坦福醫學院就讀博士後。一家三口自加州來此度假。當天租用自行車觀光，不料竟於途中遭此惡意言行。

波特蘭市議員盧比奧對此發表聲明表示：我很抱歉我們的客人受到這一可怕事件的傷害，我為此向他們親自道歉。沒有人應該為自己的安全和保障擔心——無論是短暫的訪問還是長期居住。每個人都應該受到歡迎和有歸屬感，並且這是一個沒有種族偏見和仇恨的波特蘭——尤其對兒童。像這樣的犯罪清楚地表明我們的工作和重點需要放在哪裡，以及為什麼地方政府應該共同努力解決社區面臨的問題。

波特蘭市議員馬普斯也發表聲明指出：對父親和五歲孩子的偏見和攻擊是不可接受的。我的心與這一家人同在。我們必須恢復這個社區的安全。我感謝波特蘭警察局在逮捕嫌疑人方面所做的工作。但我也擔心在被捕的同一天他也會從監獄中獲釋。

據悉，檢方已於7月5日就此案正式提出指控。並將於6日上午開庭，以決定被告是否羈押服刑。





