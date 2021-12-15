新變種Omicron 終登陸俄勒岡州 衛生局周一確實本州出現3宗病例



俄勒岡州衛生局周一宣佈，本州出現3宗Omicron新變種病例，其中2人來自華盛頓縣，1人來自麥魯瑪縣，三名人士均是完全接種者，其中兩人有外遊紀錄。

本州流行病學家西林格博示發聲明，指這是一個極受關注的新聞，但從歷史的經驗，我們知道，雖然疫苗不是專們針對特定的變種病毒，但一個完全接種了疫苗的人均可獲得疫苗的保護，免受重症的影響。

衛生官員表示，Omicron新變種病毒在11月24日首次在南非確認後，更在世界各地極速傳播，到俄勒岡州是遲早的問題。對於有關這個新變種的傳播速度、病況嚴重的程度、以及疫苗對這變種的效果等資料，目前還未有確實的定論。

據《紐約時報》報導，英國最近的研究表明，這新變種比 delta 變異更具傳染性，感染 omicron 的人傳播它的可能性是感染 delta 病毒的人的三倍。

布朗州長呼籲州民盡快打疫苗，打加強劑和戴口罩，並強調這都是保障性命和讓商業、學校和社區保持開放的重要元素。

確診的麥魯瑪縣男子20多歲，是在12月7日檢測中確診，他在近期到過加拿大。至兩名華盛頓男子均在12月9日檢測中確診，其中30多歲的男子近期到過墨西哥；另一名20多歲男子則未有外遊記錄。

俄勒岡州的新冠疫情近月來以逐漸放緩，每天的確診數字均在1,000以下，州長甚至已取消了戶外戴口罩的規定。當大眾都開始出動時，卻出現另一新變種。

州衛生局表示會繼續監察omicron變種在本地社區中的傳播情況。