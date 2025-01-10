新規:不付醫療賬單不再影響信用報告

(本報綜述)根據美國消費者金融保護局（CFPB）最新規定，未支付的醫療賬單將從信用報告中移除，貸款機構今後無法將這些欠款作為評估信用的依據。這一變化旨在減輕數百萬美國人的財務壓力，尤其是提升房貸、車貸和商業貸款的獲批機會。

根據消費者金融保護局的估計，這項新規將使超過1500萬人的信用評分平均提升約20分，從而為更多人帶來貸款機會。每年預計將因此多批準22,000筆房貸申請。此外，新規還加強了隱私保護，禁止債務催收機構利用信用系統強迫人們支付不應支付的賬單消費者金融保護局強調，未支付的醫療賬單並不能準確反映借款人的還款能力，但卻經常成為貸款被拒的原因。這項改變將有效減輕因疾病或意外陷入財務困境的家庭的負擔。

研究顯示，約五分之一的美國人信用報告中有醫療賬單記錄，而在少數族裔群體中，這一比例更高。此次規定的實施將幫助更多低收入和少數族裔家庭改善財務狀況。

非營利組織WorkMoney創始人卡莉·喬伊·格萊姆斯表示：「醫療債務不應該決定一個人的財務未來。這項規定給了人們重新站起來的機會。」美國公共利益研究集團的帕特里夏·凱爾馬也指出，許多醫療債務來自意外情況、高額自付費用或賬單錯誤，這一改變將給這些家庭帶來實質性的幫助。

新規將於公佈後60天內正式實施，標誌著信用評分體系的一大進步，幫助更多人專注於重建財務和生活。