新的一年加強健康：接種新冠 疫苗加強針劑的四大理由 預防新冠 『 抗擊疫情我們做得到！』宣傳教育活動

（本報訊）一月是美國人制定新年計畫的月份，其中通常包括承諾採取行動改善健康狀況。雖然我們的社區可能不會以同樣的方式制定新年計畫，但即將到來的農曆新年是祝願他人與自己身體健康的好時機，而新冠 疫苗與加強針劑可以在很大程度上幫助每個人健康渡過新的一年。

2022年初接種新冠疫苗加強針劑的主要理由如下：

隨著時間推移，加強針劑為人們提供更多的保護，並能抵禦新出現的病毒變種。新冠疫苗在預防嚴重疾病、住院及死亡方面依然發揮重要作用。加強針劑是另一種劑量，顧名思義，它能隨著時間推移而增強人體對病毒的免疫力，還能抵禦諸如德爾塔(Delta)與奧密克戎(Omicron)之類的變種。接種過疫苗以及加強針劑的人群患病的可能性較小；就算此類人群真的感染病毒，病況通常亦不會太過嚴重，即使感染的是病毒變種亦是如此。凡年滿12歲的人，均應接種加強針劑。

病毒在冬季往往傳播得更快。隨著氣溫下降，人們更傾向於待在室內，尤其是在慶祝農曆新年之時。擁擠的室內空間是新冠與其他病毒傳播的理想場所，病毒有時甚至會在已完全接種疫苗的人群中傳播。除了在公共室內空間佩戴口罩外，還須確保依照CDC建議的時間表接種加強針劑。

透過加強針劑來限制新冠病毒的傳播有助於控制疫情。一種病毒傳播得越廣，其出現變種的可能性就越大，從而提高出現更具傳染與危險性變種的概率。隨著愈來愈多的人接種新冠 疫苗與加強針劑，病毒的傳播將遭到遏制，出現新變種的概率亦下降。接種全部劑次疫苗的人會繼續受到保護，免於患嚴重疾病、住院及死亡。加強針劑可以提供額外保護，防止出現可能導致病毒更廣泛傳播及將來出現變種的病例。控制 新冠病毒並預防變種的最佳方法是讓更多接種過疫苗的人再接種加強針劑。

接種加強針劑非常容易，凡年滿12歲已接種過疫苗的人均可接種。與疫苗一樣，在美國生活的任何人均可免費接種加強針劑。任何接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的人，均應在五個月後接種加強針劑；而接種強生(Johnson & Johnson) 疫苗的人，應在初次接種疫苗兩個月後接種加強針劑。對於接種過疫苗的年滿18歲的成年人，無論之前接種的是哪種類型或哪個品牌的疫苗，均可選擇任何可用的疫苗作為加強針劑；12至17歲的人群僅可接種輝瑞疫苗作為加強針劑。

接種加強針劑既安全又簡單，是健康度過虎年的關鍵的第一步。若想瞭解更多資訊並尋找疫苗接種點，請瀏覽www.vaccines.gov。