新流浪者庇護所落腳82街 鄰近Jade District華人社區

（本報綜述）麥魯瑪縣即將在東南82街開放一處全新無毒庇護所「Harrison Community Village」，地點位於東南82街1818號，距離華人、亞裔商家集中的JadeDistrict不遠，引發當地社區對治安、商業環境與生活品質的高度關注。

縣府表示，該庇護所設有38個小型獨立居住單元，主要服務成年無家可歸者，並採取「無毒庇護所」模式，要求住戶不得持有或使用醫療需求外的成癮物質，並需接受藥物檢測。入住前，申請人需經過營運單位進行背景審查，且入住不得攜帶器區。

這處用地原為房車銷售場，縣府於2022年以約200萬美元購入，占地約3.4萬平方英尺。場內設有睡眠單元、衛浴設施、簡易廚房、洗衣空間及綠地，並提供個案管理與戒癮支持服務，住戶預計停留約90天，協助過渡至穩定住房。

然而，該設施所在的東南82街走廊，正是近年積極發展的Jade District核心區域之一，周邊聚集大量華人及亞裔商家、餐飲與社區組織。對於許多華人居民而言，這一帶不僅是生活採買的重要區域，也關係到子女就學與日常安全。

部分社區人士關心，庇護所的設立是否會對周邊商業環境與治安帶來壓力。過去82街沿線已面臨無家可歸問題、垃圾、治安與街道環境等挑戰，新設施是否會加劇相關問題，成為討論焦點。

縣府則強調，該庇護所採取較嚴格的管理模式，包括全天候人員駐守、圍欄設施與隱私屏障，並限制住戶人數與寵物數量，同時推動「好鄰居協議」，與82街商業協會、APANO及當地社區團體合作，降低潛在影響。

此外，該設施鄰近波特蘭公立學校校區，也是當初規劃時社區特別關注的原因之一。縣府表示，選擇無毒庇護所模式，正是回應社區對安全與管理的要求。

值得注意的是，該庇護所每名住戶每晚住宿成本約為107美元（注意是納稅人出錢，不是入住者出錢）在目前市府與縣府面臨預算壓力、甚至考慮縮減其他庇護資源的背景下，此類設施的長期運作與分布，也引發更廣泛討論。

分析指出，對Jade District及周邊華人社區而言，這項計劃的影響將取決於實際管理成效。若運作穩定、過渡成功，可能有助減少街頭無家可歸現象；但若管理不足，則可能進一步加劇當地居民對安全與環境的疑慮。