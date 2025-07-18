新法案延長伐木合約 多縣恐收入大減

（本報綜述）總統川普最近簽署了一項新的法案，規定聯邦林地的伐木合約最短要簽20年。這比以前3到4年的合約長了許多，讓俄勒岡許多地方政府和中小型伐木公司非常擔心。

過去，林地伐木賣木頭的收入每年都會分給各個縣和學校，去年就有將近6,900萬美元。這些錢對維持學校、修路和支付警察、消防員的薪水很重要。但現在，如果一家公司拿到20年的合約，可能好幾年都不會動工，地方政府就收不到錢。

有林業團體表示，這樣的長約很容易被大型公司壟斷。小公司想要競標，卻根本沒機會。多家俄勒岡的木材公司在給國會的信中說：「如果一個買家把20年的伐木權全包了，其他人就都被擠出市場。」

這項法案還要求每年多砍更多木材，這部分得到一些林業組織支持，他們認為可以帶來更多工作機會。俄勒岡林業協會的人表示，這可能會創造長期就業，讓農村地區多一些穩定收入。不過，也有人質疑，川普政府先前已經大量裁減了負責規劃伐木的聯邦員工，要一下子增加這麼多木材供應，可能沒那麼容易。

俄勒岡兩位聯邦參議員也對此提出批評，擔心當地政府今後的經費會變得不穩定。他們說，偏遠地區如果收不到這些伐木收入，學校和公共服務可能都會受到影響。

目前，俄勒岡有數千人靠伐木、木材加工和相關工作維生。新法令生效後，將對當地經濟和小型企業產生不小的衝擊。