新法案使政府可增加更多測速相機 以打擊超速駕駛





（本報綜述）自2010年以來，波特蘭交通死亡人數一直上升，2021年更錄得30多年來最高紀錄，死亡人數多達63名。波特蘭交通局一直致力打擊超速駕駛，實施多項交通安全措施，包括在不同交通黑點放置標示及橙桶，拆除取消十字路口附近的停車位以提高行人能見度，並在82街等交通死亡率高的道路上設置行人安全基礎設施。但要司機減速行車一直都是一個極有難度的挑戰，剛通過的4105法案將為交通局提升打擊超速駕駛的力度。

據了解，俄勒岡州法律要求當局在發出傳票之前，要逐一審查來自測速相機的照片，以確認超速司機資料，但由於缺乏審查照片的合資格官員，審查過程就成為樽頸，亦間接牽制增加測速相機的措拖。 而這正在等待布朗州長簽署的第 4105法案則會允許受訓的市政僱員擔任此項工作，審查照片和向超速司機發傳票，同時亦為該市增設更多測速相機的計劃開了綠燈。

目前本市一共有18個測速相機，根據交通局的數據顯示，裝有紅燈攝影機路口的車禍比未裝前減少50%， 裝有測速相機的道路總體上超速駕駛減少 71%，而超過限制時速10 英里以上的車輛更減少94%，成效相當顯著。該法案將允許該市在各交通黑點上增設約22 個測速相機，覆蓋約8%波特蘭最繁忙道路，在這些道路上發生的交通死亡佔該市致命事故的57%。

但在有關法案的立法聽證會上，一些代表對測速相機執法的公平性提出了擔憂。 理由是波特蘭約有一半的交通黑點位於 82街以東，這區域聚居了較多低收入和有色人種，憂慮對這群人有不公平針對。交通安全經理迪克曼表示這些測速相機將會平均放置在整個城市的交通黑點，不單是82街以東以拆解疑慮。而有參與制定該法案的波特蘭市議員哈迪斯蒂則感謝立法機構支持擴展測速相機計劃，並給予當局執行上有更大的靈活性，行出拯救波特蘭街道上生命的重要一步。