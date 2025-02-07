新春聚會：促進文化交融的慶祝活動

（本報記者王星報道）1月31日晚，由摩特諾瑪運動俱樂部社區與遺產委員會亞裔會員策劃的農歷新年聚會暨慶祝活動，在俱樂部會所舉行。近百位中日韓越等亞裔及其他族裔人士參加了本次活動。

“今年是農歷新年成為聯合國假日的第一個春節，舉辦農歷新年聚會別具新意。共同慶祝節日，分享傳統文化，以促進亞裔與各族裔文化的交流和融合。”韓裔主持人Julie Kim女士在慶祝活動上表示。

當晚，聚會大廳張燈結彩，熱鬧非凡。以紅色元素為基調的中式裝飾，營造出傳統喜慶的中國風。舞獅表演、書法揮春和美食餐飲更增添了民俗文化氛圍，每一項活動都承載了節日的祝福，洋溢著濃郁的新春氣息。

聚會上，四位代表中日韓越裔的女士，分別講述了自己在不同國度不同時期經歷春節的印象和體會，分享了記憶中的美好感受。許多片段讓在場人士深受感染並產生共鳴，報以會心的掌聲。

摩特諾瑪運動俱樂部作為波特蘭著名的私人體育俱樂部，定期舉辦多元文化活動，以增強社區凝聚力和文化包容性。此次活動旨在通過農歷新年的慶祝，加深會員之間的瞭解，同時也為不同背景的會員提供體驗農歷新年的機會，增強對亞裔傳統文化的認識，促進多元文化交融。

俱樂部代表表示，希望未來能繼續舉辦更多此類文化活動，讓不同族裔的會員能夠在體育與文化的交匯點上相互交流，共同成長，進一步增強社區的凝聚力和包容性。