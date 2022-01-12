新方法協助商家處理未能售出的食物

（本報綜述）不少餐飲業的商家都不想將每天賣不出的食物白白丟掉了，為了不浪費這些多餘的乾凈食物，波特蘭的商戶們與一款應用程序合作，幫助消費者以打折的價格獲得這些食物。

食客們現在就可透過Too Good To Go移動應用程序，找到平價食物。民眾只需通過點擊地圖，就可從餐館和商店購買未售出的食物，價錢可能只是原價的三分之一，並在當天關門前「拆盲盒。」

該應用的發言人克萊爾·奧利弗森(Claire Oliverson)表示，在波特蘭已有近200家商戶參予，如Coco Donuts和Stumptown Coffee Roasters。奧利弗森說:「我們稱這為三贏。我們試著以一種積極的心態去看待我們能做出改變的方式。只需要吃掉一個甜甜圈或美味的意大利薄餅，就可以幫助世界解決掉一個大問題。

據世界統計（The Word Counts)，世界上約有三分之一的食物被浪費掉，相當於每年13億噸。在波特蘭地區，Too Good To Go表示，這個應用程序就能為本地區避免扔掉3萬多頓飯。

奧利弗森說:「很多關心食物浪費問題的人認為這是一個很好的解決方案。我們去年5月進駐波特蘭，所以我們還沒有成立一年，但我認為這正符合波特蘭的精神：努力減少排放，支持本地企業，分享一些好的食物。」