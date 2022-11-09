新型FX巴士因故障暂停運行搶修中

（本報綜述 王星編譯）TriMet 9月推出的為更多乘客快速運行的新型FX巴士，經兩個月運行，近因機械故障而被迫停運。

TriMet於11月2日發出的消息稱，鑒於FX車輛的機械問題，為慎重起見，將暫時停運，並由原來的40英尺巴士暫代FX2-Division線路接載乘客。目前，TriMet已與製造商Nova巴士公司合作解決問題，儘快讓鉸接式巴士恢復正常運行。

FX巴士從波特蘭市中心到格利森市，路線全長15英里，每12分鐘一班。車上配有自行車架，為騎車人提供了方便。此外，與標準TriMet巴士相比，60英尺的巴士可容納更多乘客。

TriMet通信總監羅伯塔週一發表的一份聲明，詳細說明了檢查發現的機械問題。一位操作員在例行檢查中轉動鉸接式公車時察覺問題，隨後由機械師進一步檢查發現連接車輛框架安裝板上的緊固件丟失了。通過對六輛巴士的全面檢查，發現有四輛的緊固件鬆動，兩輛緊固件完全不見。

TriMet運營團隊正在密切關注改由標準巴士上陣後的運行情況，如有必要，將增加班次。「我們感謝發現問題的運營商和維修團隊，他們及時發現問題並立即停運。安全不僅重要，也是我們TriMet公司的價值所在。」羅伯塔說。

FX總線製造商Nova Bus 目前已投入工作，正在努力尋找導致機械問題的原因，從而最後確定解決方案。