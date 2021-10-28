新冠補強針怎麼選？ 聽專家說分明

（綜合報導）美國疾病防制中心建議新冠疫苗補強針可以混打，但並未推薦哪種廠牌的疫苗，只提醒說補強針對長者、患有慢性疾病的高風險族群及接種強生疫苗的民眾特別重要。

但對於符合補強針施打資格的人來說，哪種疫苗最合適呢？《洛杉磯時報》彙整專家意見，為民眾解答疑惑。

哪種疫苗效果最好？

美國疾病防制中心（CDC）9月公布一份報告，分析3月中至8月中，疫苗對染疫住院的有效性。結果發現，完整接種疫苗後2周及4個月後，2劑莫德納疫苗的效果最好，提供93%的保護力；2劑輝瑞疫苗提供91%保護力。研究也探討免疫力的維持力，在施打最後一劑後4個月，莫德納對抗染疫住院的效果仍然強勁，達到92%；但輝瑞疫苗降到77%。

強生（J&J）疫苗的研究資料顯示，在施打單劑疫苗後28天以上，疫苗對抗染疫住院的效果為68%。

強生疫苗接種者應選擇哪種補強針？

根據國家過敏與傳染病學會初步研究，接種強生疫苗後再打莫德納補強的受試者，2周後抗體濃度是施打補強針前的76倍。輝瑞提供的抗體濃度為35倍；強生補強針也能提高抗體濃度4倍。



所以施打強生疫苗者，應該打莫德納補強針？

舊金山加大醫學系主任華契說不一定。理論上抗體濃度較高提供較大保護力，但實際情況更複雜。免疫系統有許多不同部分組成，「抗體濃度」不等於真實保護力。

「我認為強生疫苗接種者打輝瑞或莫德納補強是合理的」，華契說。「如果取得一樣容易，我或許會稍微傾向選擇莫德納。」

對此，CDC主任華倫斯基則拒絕提供有關補強針的具體建議。

華倫斯基說「如果你先打強生，再打莫德納或輝瑞，確實會有很強的抗體反應。但我們也看見強生提供的資料，證實打強生疫苗補強針也有非常好的臨床反應，所以這跟個人喜好有關，請跟醫師商量哪個疫苗最好。」

民眾選擇強生疫苗的原因可能包括，輝瑞和莫德納疫苗可能出現心肌炎的罕見副作用，大部分患者很快就會康復，但40歲以下男性風險較高。

美國首席傳染病專家福奇說，有些男性可能因此選擇強生疫苗作為補強針。

福奇和華倫斯基都說，補強針的選擇由民眾自行決定，或許可以諮詢自己的醫師。

輝瑞疫苗接種者應選擇何種補強針？

混打和不混打研究發現，先打輝瑞疫苗再打莫德納補強者，抗體濃度增加32倍；同樣施打輝瑞疫苗補強者，抗體濃度增加20倍；施打強生補強者增13倍。

華契說，最初接種輝瑞疫苗者，不管接種輝瑞或莫德納補強，或許都適合。

莫德納疫苗接種者應選擇那種補強針？

研究發現，先打莫德納疫苗再打莫德納補強針，抗體濃度增加10倍；施打輝瑞補強針者抗體濃度增加11倍；施打強生補強針者增6倍。

華契說，根據這些數據，先打莫德納的民眾，打補強針時沒有理由換成輝瑞疫苗。