新冠病人擠滿醫院　醫護人員向公眾求助 州長請援手　外聘500醫護舒緩情況

（本報綜述）本州在過去幾星期內，本州需入住醫院的新冠病人猛增，情況超出預期，令到人手已是不足的醫護人員都已筋疲力盡，他們對入院人數仍不斷在增的情況感到無助，大波特蘭地區多家醫院的醫護人員在周三一同召開新聞會，希望民眾了解目前醫院內極其嚴峻的情況，並向公眾求助：我們極之需要你的幫助！

他們指出，確診增加的情況仍未到頂，但醫院的床位所剩無幾。

一位來自普羅維登斯（Providence）的護士說，醫護人員已精疲力竭和沮喪，病人在臨終時握著的，不是至親的手而是護士的手。她說：應付這場戰爭的方法已不同了，敵人（病毒）變得更加狡猾，但整個社會的防疫工作卻已鬆懈了下來。

另一名護士指出，她所看到不斷增加的入院病人中，幾乎全是沒有接種疫苗的，他們感染的正是Delta病毒。

俄勒岡醫科大學（OHSU）醫護人員說，病房內已無法保持社交距離，不斷要加開床位。除了分秒必爭的照顧病人，他們還要回答病人家屬的電話提問。人手不足，令到醫護人員的工作更加困難，為了盡量拯救生命，他們都已加班多時。

醫護表示，這是他們見過有最多的新冠病人，而且年紀越來越輕，幾乎全部都是未有打疫苗的。他們指出，人們根本不能想像感染新冠病毒後是多麼的痛苦和恐俱，而且受苦的不只是一個人，其家人亦身陷痛苦中，他們只能透過視頻看著自己的親人受盡病毒的折磨，甚至孤獨的離世。醫護都表示，新冠病目前是可以預防的，民眾應立即接種疫苗。

在周三，布朗州長宣佈，她剛與兩家醫護人員公司簽訂合約，他們將派出500名人員到本州的中部和南部的醫院，以及到全州的長期護理中心。希望藉此能舒緩本州醫護的情況。

州衛生局周三公佈的單日新增確診有2,777宗，住院人數在由周二的1,000人升到1,080人；需入住監護病床的有295人比周二多出12人。截到周三，全州只剩下44張監護病床，普通病床仍有320張。

州衛生局繼續敦促公眾，如出現新冠病徵，不要到醫院的急症部門進行病毒檢測。