新冠疫情夏日再現 住院率有升

（綜合報導）隨著夏季熱風吹起，新冠疫情浪潮再現。奧秘克戎病毒（omicron）肆虐，是造成此現象的主要因素。

美國疾病預防與控制中心（CDC）頒發報告，從全國數據來看，新冠住院率增長了12%，每十萬居民中就有10-20個人住院。

這種情況在美國某些縣城尤其嚴重，例如在德州有兩個縣城，在僅僅一周內，住院率竟有250%驚人的升幅，是從前的三倍。雖然只有14個病人入院，但在人口較小的縣城來說，屬於高率入院，令人惶恐。

全國中有17個縣城的新冠疫情屬中等情況，這表示每10萬名居民中，有10至19.9人需入院治療。

除了德州以外，出現同樣令人關注的情況的縣城，還包括俄勒岡的東北部的Wallowa, Union 以及Baker縣、內布拉斯加州南部、俄克拉荷馬州中部…….等等

上周全國共有高達8,035位病人因新冠而入院。這是自剛過去的冬季以來，因感染新冠病毒而需住院人數有最大升幅的一次。

美國進步中心的公共健康主任羅森塔指出，夏季氣溫會讓令感染個案增多似乎已成為新常態。他說：“往年，新冠疫情在夏季有所增長，所以如今這項數據並不讓人驚訝。”

在冬季，民眾大多會留在室內活動，病毒在室內傳播得更快。而夏季則是旅遊旺季，人與人之間也交流接觸得更頻繁，再加上在酷熱氣溫下，許多人更喜歡選擇待在空調房內，這同樣也會令新冠疫情高發。

CDC早已不再如疫情初期的追蹤感染數字，所以住院數字就成為唯一了解疫情情況的數據