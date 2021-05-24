新例允許室內場所設已打針區和沒打針區

（本報綜述）俄勒岡州在今次的疫情大流行似乎開始看到光明，防疫措施因著越來越多民眾接種疫苗而開始逐步放寬。州政府在周一宣佈一項在低風險級別地區內實施的新措施，允許縣內商家、場所和宗教場內，劃出「已打針區」。

根據州長辦公室的發佈，新例如下：

－「已打針區」只允許能提供證明是完全接種者的16歲和以上人士進內，沒有社交距離和客量限制；

－商舖、場所和宗教場內的「已打針區」仍可要求內進人士戴口罩；

15歲和以下兒童必需戴口罩才能與完全接種的父母或監護人一同進入「已打針區」。

至於「沒打針區」內，民眾仍照目前一樣，需保持所有防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離和有客量限制。

據了解，波特蘭的拓荒者籃球隊（Trail Blazers）已在場內劃出了「沒打針區」，隨時在麥縣批准進入低風險級別時馬上啟用，讓更多球迷進場為他們進入了決賽的賽事打氣。

麥魯瑪縣在上周五已衝破了65%接種率的進入低風險級別門檻，並已遞交了一個公平疫苗接種計劃，確保弱勢社群和不同種族社區均有公平的接種機會。

有報導指，在麥縣接種機會不平等的情況嚴重，從統計數字顯示，接種率最低的地區屬低收入和有色人種聚區的地方，通常集中在82街以東的地區；接種率只有約50%；而在白人多而收入較高的地區，接種率可達85%。

衛生局官員表示，要與社區組織合作才能打破文化界限，接觸到很難接觸的人群。另外還有很多的問題存在，一是當疫苗初推出時，不懂英文和不會使用電腦的人士未能登記打疫苗，而在機場和會議中心的大型疫苗場，對不會開車的人來說是遙不可及的地方。二是，不少有色人種有一份低收入的工作，他們花不起時間請假去打針。三是，很多人誤信社交媒體不盡不實的消息，導致不少人士，特別是有色人種，對打針抱有恐懼感。

在麥縣提交的公平接種疫苗計劃中提到，要增加不同族裔社區的接種率，他們會採用合適的組織，針對不同社區的文化和習慣，加強溝通和服務。例如診所擴大疫苗接種系統，加開周末日和放工後的時間，並向長者聚居的地點派出流動疫苗車，方便長者們就地接種疫苗。

麥縣衛生局傳播病學專家托夫斯表示，要預先登記這方法主要針對是較為主動的人士，目前似乎已停了下，現時要做的是找出那些較被動，難以接觸的居民，鼓勵他們接種疫苗。

今天本州的新增確診病例有284宗，2人死亡；全州的累計數字：確診198,972例，死亡2,624。

三縣城今天的新增確診有：麥魯瑪縣48宗、華盛頓縣27宗、卡加瑪士縣46宗。