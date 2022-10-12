波特蘭新聞

數據顯示：搬離波特蘭的人比搬進來的多

　　（本報綜述）《波特蘭商》的一項分析發現，2020年至2021 年間，本地都會區的人口僅增長了0.1%。這比率遠低於過去幾年。

　　新數據證實了一些波特蘭人已經知道的事情：玫瑰城似乎不再像以前那樣吸引人了，搬進來的人越來越少，搬出去的人越來越多。

　　說到麥魯瑪縣，數據顯示出現了淨損失，尤其是高收入居民

　　商報對美國國稅局數據的分析顯示，大多數在2019 年至2020年間離開麥魯瑪縣的人去了卡加瑪士縣，然後是華盛頓縣，第三是跨到達克拉克縣。許多高收入居民搬遷到德舒特Deschutes縣。數字還顯示，許多人離開麥魯瑪縣的人士均選擇前往加州、亞利桑那州和德州。

　　在此期間，麥魯瑪縣失去了近2,000名納稅人。至於那些搬出去的人往往比新來的人賺錢更多。

儘管有數據，但並不是每個人都計劃搬家。有選擇留下來的縣居民表示，對這些數字並不感到意外，因為住在麥魯瑪縣的生活成本非常昂貴，再加上治安不好，經常發生入屋盜竊等罪案而這些變化已嚴重改變了人們熱愛波特蘭市的心

　　擁有20 年經驗的房地產經紀人斯珀洛克 談到了她在過去幾年中所看到的情況。

　　“在過去的幾年裡，我們看到了大量的人離開麥魯瑪縣，甚至離開了俄勒岡州，”斯珀洛克說。“我們的人仍在攀升，但速度遠低於我們在2000 年代中期、早期的情況。”

　　她將此歸因於幾件事，包括家庭在大流行期間重新評估他們的優先事項和空間，以對比本市的高稅收、垃圾和罪惡等

　　