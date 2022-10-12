數據顯示：搬離波特蘭的人比搬進來的多

（本報綜述）《波特蘭商報》的一項分析發現，2020年至2021 年間，本地都會區的人口僅增長了0.1%。這比率遠低於過去幾年。

新數據證實了一些波特蘭人已經知道的事情：玫瑰城似乎不再像以前那樣吸引人了，搬進來的人越來越少，而搬出去的人則越來越多。

說到麥魯瑪縣，數據顯示出現了淨損失，尤其是高收入居民。

該商報對美國國稅局數據的分析顯示，大多數在2019 年至2020年間離開麥魯瑪縣的人去了卡加瑪士縣，然後是華盛頓縣，第三則是跨州到達克拉克縣。許多高收入居民搬遷到德舒特（Deschutes）縣。數字還顯示，許多人離開麥魯瑪縣的人士均選擇前往加州、亞利桑那州和德州。

在此期間，麥魯瑪縣失去了近2,000名納稅人。至於那些搬出去的人往往比新來的人賺錢更多。

儘管有數據，但並不是每個人都計劃搬家。有選擇留下來的麥縣居民表示，對這些數字並不感到意外，因為住在麥魯瑪縣的生活成本非常昂貴，再加上治安不好，經常發生入屋盜竊等罪案。而這些變化已嚴重改變了人們熱愛波特蘭市的心。

擁有20 年經驗的房地產經紀人斯珀洛克 談到了她在過去幾年中所看到的情況。

“在過去的幾年裡，我們看到了大量的人離開麥魯瑪縣，甚至離開了俄勒岡州，”斯珀洛克說。“我們的人口仍在攀升，但速度遠低於我們在2000 年代中期、早期的情況。”

她將此歸因於幾件事，包括很家庭在大流行期間重新評估他們的優先事項和空間，以對比本市的高稅收、垃圾和罪惡等。