數據顯示：富裕人群正帶頭離開麥魯瑪縣

(本報綜述)近期數據顯示，麥魯瑪縣正經歷一波富裕人群的遷移潮。這一趨勢自疫情後開始顯現，隨著波特蘭人口逐漸減少，搬離該地區的居民收入顯著高於留在或搬入當地的居民。

據波特蘭研究機構ECONorthwest的分析師邁克·威爾克森介紹，2022年搬離麥魯瑪縣的家庭平均收入達到近10.5萬美元，比2020年增長了超過三分之一。相比之下，搬入該縣的家庭平均收入僅為7.4萬美元，增幅僅為8%。

這一收入差距成為該縣人口減少的重要原因。麥魯瑪縣在過去十年間曾經歷了快速增長，但如今這一增長勢頭已被逆轉。威爾克森指出，稅收政策可能是促使高收入人群離開的主要因素之一。麥魯瑪縣的「全民學前教育」項目對高收入者徵收3%的稅，大都市區的住房服務計劃則額外徵收1%的稅，再加上俄勒岡州9.9%的個人所得稅，該縣的高收入者面臨著全國最高的邊際稅率之一。

然而，稅收並非唯一的推動力。威爾克森表示，人們對稅收的投入與回報不成比例感到不滿，這成為他們搬離的另一個重要原因。警察和救護車的響應時間長、道路基礎設施的質量問題以及公立學校的教育質量，都是居民考慮搬離的因素。

數據還顯示，過去幾年搬入麥魯瑪縣的人數變化不大，但搬離的人數卻明顯增加，導致該縣2021年和2022年淨減少了超過1萬名居民，去年則減少了約5000人。

儘管麥魯瑪縣的整體人口下降幅度相對較小，但與之前十年的穩健增長形成了鮮明對比。威爾克森指出，多數搬離的居民並非離開俄勒岡州，而是搬遷至克拉克馬斯縣、華盛頓縣或州內其他地區。但對於富裕人群來說，他們更多選擇搬至哥倫比亞河對岸的克拉克縣或其他州。

儘管如此，麥魯瑪縣短期內不會面臨富人匱乏的危機。一些富裕家庭會選擇留下，而另一些則依靠積累的財富生活，而不是依賴受高稅率影響的收入。