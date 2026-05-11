數據中心還沒建成就先免稅25年？Hillsboro狂發優惠引發爭議

（本報綜述）很多人可能不知道，波特蘭西邊的希爾斯伯勒（Hillsboro）其實聚集了大量「數據中心」——也就是存放網路資料、支撐TikTok、X等大型科技公司的伺服器機房。但現在，這些企業正因一項「減稅政策」，引發越來越多討論。

Hillsboro政府為了吸引企業投資，會提供「減稅優惠」，讓公司在前幾年少繳甚至免繳房產稅。原本這種優惠通常只給5年，但現在的情況卻變得不太一樣。

因為州政府已經決定：從今年6月開始，暫停新的數據中心減稅優惠（先停一年觀察）。於是，企業和城市都在「最後關頭搶時間」。

過去3個月，希爾斯伯勒一下子收到18份申請。只要符合條件，市府依法就必須批准。問題是，有些新簽的協議雖然表面上是5年，但透過「不斷新增設備、持續投資」，可以一段一段延長，最後變成——優惠一路延續到2051年。

也就是說，未來25年內，這些公司可能都在享受減稅。有監督團體直接批評，市府是在「趁禁令生效前，把能給的好處全部先送出去」。那這些優惠到底有多大？數據顯示，2026年全俄勒岡州數據中心減免的稅金超過4.5億美元，其中希爾斯伯勒就佔了約8500萬美元。

但更讓人意外的是，這些數據中心其實「不太需要人」。例如：一個TikTok數據中心只有11名員工，但今年拿到550萬美元減稅；另一個X的機房只有9人，也拿到330萬美元優惠。也就是說，政府少收了很多稅，但換來的工作機會卻不多。

州長科特克早前就提醒，數據中心用電量大、耗水多，還會占用土地，現在發展速度已經「太快、不太健康」，希望地方政府先暫停，等新的政策出來再說。

不過，企業顯然不想等，趁政策還沒收緊前，趕緊把未來幾十年的優惠先談好。

連市議會內部也開始有不同聲音。有議員質疑，這種影響長達幾十年的決定，是否應該讓市議會公開討論，而不是直接由行政部門簽約。

接下來，希爾斯伯勒市議會預計6月會討論是否暫停新的數據中心項目。但在此之前，大型科技公司已經先一步，把長期減稅「鎖定」了。

對一般居民來說，這場看似遙遠的政策，其實關係到一個很現實的問題——城市未來的稅收，會不會因此變少？而這些錢，本來是可以用來修路、改善學校，或投入公共服務的。