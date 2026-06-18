數千條輪胎從天而降屋主清理費恐自付

（本報綜述）波特蘭居民Khanh Tran原本買下一塊破舊土地，準備整修後使用，沒想到短短不到3個月，地上竟冒出數千條廢輪胎，堆得像一座小型垃圾場。如今工程被迫停擺，他還可能需要自行承擔高額清理費。

陳慶今年稍早買下波特蘭東南部一塊約1.2英畝土地。第一次查看時，現場只有不到40條廢輪胎，他也同意自行清走。3月底再次前往時，情況仍沒有明顯變化。

但到6月6日準備開工時，他眼前的景象完全不同。大量輪胎堆滿土地，有些地方超過6英尺高，甚至堵住通道。陳慶表示，這片「輪胎山」似乎在不到90天內突然出現。

更離奇的是，其中一部分輪胎被堆成臨時房間，裡面還放有家具。調查人員也發現，可能曾有人未經允許住在這塊土地上。

事件已引起麥魯瑪縣警長辦公室、俄勒岡州環境品質部、縣衛生部門及都會區政府Metro介入。當局正在調查是否涉及非法傾倒、環境違規及擅闖私人土地，目前尚未公布嫌犯。

陳慶與附近居民懷疑，有人可能假冒輪胎回收業者，向商家收取處理費後，沒有依法回收，而是趁夜間或無人注意時，把輪胎偷偷傾倒在私人土地上。不過，這一說法尚未得到執法部門證實。

廢輪胎大量堆積不只是難看，也可能造成嚴重危險。輪胎積水容易孳生蚊蟲，還可能成為火災源頭。輪胎一旦燃燒，不但難以撲滅，還會釋放有毒煙霧及化學物質，污染空氣和土壤。

附近居民表示，她最擔心輪胎起火後蔓延到自家房屋和院子。

都會區政府表示，過去一年，清理人員已從公共土地移走超過1.4萬條非法棄置輪胎，其中僅今年5月就清走5600條，顯示大波特蘭地區非法傾倒問題十分嚴重。

然而，這批輪胎位於私人土地上，都會區政府無法直接清走。縣府也表示，目前沒有足夠資源處理如此大規模的輪胎堆。如果找不到真正傾倒者，清理責任通常會落在土地所有人身上。

官員表示，考慮到陳慶並非製造問題的人，當局不希望進一步增加他的負擔，將研究是否有其他解決辦法。但目前最棘手的問題仍是：幾千條輪胎到底要花多少錢才能清走。

陳慶的翻修計劃如今全面停擺，加上家中即將迎來新生兒，他已發起網上募款，希望籌集清理費。原本準備打造的新家，如今卻成了一片沒有人願意認領的「橡膠海」。