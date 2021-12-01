教師工會提議縮減學生上學時間 波特蘭學區直指是一個錯的解決方法

（本報綜述）為了幫助教師和學生適應恢復全日制面授課程的壓力，代表波特蘭學區教師的工會建議，在餘下的今個學年內，縮減學生回校學習的時間，讓老師有更多時間計劃課程。這個建議立即遭到學區和家長們的反對。

學區官員對大幅減少面對面教學是否明智的選擇表示懷疑。他們特別關注有色人種、貧困或英語作為第二語言等的學生，因為他們在過去一年多的受遠程學習時，在學習需求方面未有得到好好的照顧。

老師們表示，他們正要面對嚴重的過勞以及缺乏時間和資源來完成他們的工作。 他們提出的解決方案：減少不必要的會議、教師評估；最重要的是，減少孩子們回校上課的時間和天數。

波特蘭教師協會建議，K-8學生每星期有一天遲兩個小時返學或提早兩個小時回家；高中學生每星期減一天上課時間改為在家自學。

有家長和學區領袖表示，波特蘭教師協會的建議並不符合全州的最低學時要求，但老師卻認為他們有信心這能達到州的要求。

林肯高中的社會科學教師兼工會談判小組主席蘭卡斯特告訴學區談判代表，俄勒岡州最大學區的教育工作者正處於崩潰的邊緣。學生和教師都被工作量壓得喘不過氣來。蘭卡斯特告訴學區官員，接受工會調查的教育工作者中有25%表示，自開課以來，他們每周平均工作60小時或更多。約一半人說他們正在考慮離開這個行業。他說：“這是不可持續的。”

另外在家長會所發的聲明中提到，學區目前的教學人手嚴重短缺，有數百個重要的職位仍然懸空。教職員們很多時要填補空缺的工作，這已超出了他們所能應付的範圍。學校內的輔導人員、社工、助教等亦經常被要求代課，而不是向學生提供目前最深切需要的輔導和支援服務。

教師工會警告波特蘭學區，如果堅持不改變的話，將會有更多教師離職。

波特蘭學區官員承認教師正面對壓力，但拒絕工會的要求。官員指出，工會的提議減去高中生的在校學習時間近20天，中小學生近10天。

波特蘭學區的教學和學校社區副總監伯德說：“我們認同有迫切性解決教師所體驗的問題，但大幅減少學生的面對面學習並不符合學生、家長和社區的最佳利益。”

伯德所指的是減少面對面教學時間，將加劇遠程學習以來學生成績、出勤率和學習記錄出現的下滑，有色人種學生的情況更差。他說，每週減少高中生回校一天只會削弱學校的整體參與度。

工會談判人員還要求學區減少學生的課堂時間，讓老時們有時間計劃。主要是教師們看到，經過近一年的遠程學習後，學生在知識和技能方面有著巨大的差異，有學生能跟得上學習，但有學生卻是幾乎什麼也沒學到。