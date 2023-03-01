政要雲集賀新春　波特蘭同源會晚宴座無虛席 鍾梁美麗榮獲今屆《同源會公民獎》





（本報訊）闊別兩年，一年一度的波特蘭同源會春宴在上周六（25日）假座魚樂軒再度回歸，並同時慶祝該會成立102年週年紀念。出現當晚宴會的可以說是政要雲集，來自州政府，縣政府，都會局及市政府均有要員出席。在席間亦頒發每年的《同源會公民獎》獎項，表揚對本地華人社區有貢獻的人士，今年的得主是砵崙華埠博物館的董事之一鍾梁美麗女士。

當晚出席晚宴有近三百名嘉賓，包括政界、商界、社會賢達及本地僑團首領、代表等，其中包括州長蒂娜·科特克（Tina Kotek),州總檢察長艾倫.羅森布拉姆（Ellen Rosenblum）,參議員Michael Dembrow及Lew Frederick, 眾議員范康娜（Khanh Pham）；都會局多位議員包括華裔議員黃大綱（Duncan Hwang；麥魯瑪縣縣長傑西卡·維加·佩德森（Jessica Vega Peterson）及多位麥縣議員；波特蘭市議員Carmen Rubio，以及來自卡加瑪士縣，比弗頓市，格利森市等議員們。俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪，駐西雅圖台北經濟文化辦事處甄國清處長一行多人等。

晚會在李氏龍獅團的瑞獅演出後，由科特克州長和彼得森縣長主持採青下，波特蘭同源會前主席江家華宣佈晚會正式開始。

今屆主席應馬麗珍女士，向嘉賓們介紹同源會的歷史和過往的成績。她感謝政商各界，多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。她又匯報了波特蘭同源去年的成績，包括二戰的美籍華裔老兵追贈國會金質勳章的法案，社區長者食物支援計劃，在本州學校成功推動美籍華人的歷史課程等。

當晚司儀江家華在介紹今屆職員後，要求賓客們與她一同靜默片刻，悼念於去年年底離世的波特蘭同源會的元老－－李麗娟，李女士多年服務同源會，致力為華人社區爭取權利和作出貢獻。

曾受惠於該會的『青年領導人培訓』的年輕人在台上講述他們的經歷。接著由副主席李素娟女士和應書琪先生主持拍賣，為這項活動和獎學金即場籌募經費，賓客們都樂意解囊，幫助同源會多項惠及本地華人的活動。

遠道而來的美國同源會主席陳孟儀（Melanie Chan）被邀上台，她恭賀席上嘉賓們新年快樂！並祝賀向波特蘭同源會送上紅包。

今年同源會頒發的《同源會公民獎》得主是時任砵崙華埠博物館董事之鍾梁美麗Sarah女士。Sarah是一名土生土長的波特蘭人，曾在多個組織服務過，其中包括華裔工程師協會，俄勒岡州中華會館等。多年來她擔任中華獎學金基金會的主席。在2016年，Sarah成為了砵崙華埠歷史基金會的創始會員，並積極參予砵崙華埠博物館的工作，致力讓該博物館成為老城區，波特蘭市，甚至是西北地區的一個重要景點。她表示，她的父母親都認為要回饋社會，她是承傳父母對服務社會的傳統精神。

同時，大會頒發一個《終身成就獎》予李麗娟，表揚她一生對同源會的貢獻。獎項由她的孫女Rachel Bonnet 以及好朋友Carolyn Lee 代表接受。

會員Franklin & sharry Quan每年都會送上蛋糕慶祝，嘉賓在享用過這甜品後，晚會也在歡樂氣氛中結束。