政府無能 互推責任 老城社區聯手自救 望90日重開

（本報綜述）老城／華埠的社區領袖多次向市政府求助，希望能改善區內的治安和露宿者問題，但政府卻在互推責任，並說改善是需要時間的，一直採取拖字訣，盡顯政府的無能。經過月來的商討，區內的商家，文化團體以及居民決定自救，提出一個90天“修復、重建和重開”計劃，並在周二早上舉行記者會，公佈計劃內容。

老城社區協會(OTCA) 主席傑西·伯克（Jessi Burke）在新聞會上指出，老城區已成為有組織犯罪的避風港，呼籲巿和縣政府採取行動。她說：“老城區正處於危難之中。 在這裡生活和工作的每個人都在受苦。”

伯克指出老城區正陷入嚴重危機，區內的街道上滿是精神健康有問題的露宿者，暴力和罪惡。他們經常看到沒穿衣的精神病患露宿者在寒冷天氣到處走和做出很多怪異的行為。

她說：“在老城區的露宿者社區分有兩部分：一是真正的弱勢群體，二是利用這班弱勢群體的人。”罪惡團伙利用露宿者犯罪，有露宿者因此而被活活打死或燒死。

伯克指出，新冠疫情令老城的情況變得更惡劣，連同越來越多空置的商鋪，堆積月山的垃圾，政府的基建設施因日久失修而破爛等，這一切已令老城區到達爆發的臨界點。遊人不再踏足老城，警方欠缺人手。因為政府內部分化不作為，一批極為危險的罪惡團伙看準機會入侵這社區，利用毒品控制露宿者，進行各種的罪行。聯邦調查局亦證實本市不少開槍案件是與露宿者有關的。

經過連月來跟市政府商討尋求解決方法不果後，老城區的社區領袖決定自救，提出一個讓老城區能在90天內重開的計劃，這包括：在90天內減少財物罪案40%，3天內清理塗鴉，將無車牌或非法停泊的汽車在24小時內拖走，確保行人道經常有60吋通道，以及增加街燈的照明度等。

出席了新聞會的蘭蘇園總監伊麗莎白．奈怡（Elizabeth Nye）指出：“作為波特蘭最古老的社區，克服了數十年歧視和侮辱的移民的家園，以及今天，許多為生存而戰人士的家園，我們必須竭盡所能應對這些人道危機。”，她還指出，政府無力保護老城區是對它的歷史不尊重。

麥魯瑪縣縣長卡弗瑞對老城社區這個計劃的回應是，她理解區內商家和居民的感覺，並指要改善情況，市政府和縣政府需合作。她說麥縣的權力只有在健康和社區服務方面，並已投放了125萬元在該區的行為健康問題上，並支援區內的庇護所。

波特蘭市的惠勒市長對這計劃亦表示支持，他說:老城社區協會所提出的要求極為合理。他們只希望能見到在區內上班的人士能安全地去上班，學生能安全的回校上課，遊人可安全地到區內消費等。市長表示，在未來數周，他會全力配合，並要求其他官員配合；並說：老城社區不願放棄的態度，是值得我們的全力支持。

哈迪斯蒂議員對計劃也表示歡迎，她說：“大家在老城和市內其他地方看到的都是不能接受的人類苦難，這些人正處於人道危機，他們經歷極度貧窮，但政府沒有足夠的精神病患床位提供給極有需要的人，也沒有足夠的可負擔住房提供給勞苦大眾，我們需要就這些問題採取緊急的行動。”，她表示會審核計劃內容的可行性，並用現有的資源來盡量配合。

早在去年10月，馬普斯議員已跟老城區領袖和居民進行會談，並已告訴他們，市政府已要求警方增加在該區的巡邏，並計劃要求市政府調整預算，進行公共安全改革，包括僱用更多警察等。當時，蘭蘇園總監奈怡就曾指出，馬普斯提出的舉措缺乏緊迫性。要議員通過和之後落實安排，可能要等幾個月到一年時間，他們已等不到。

在11月，波特蘭市議會通過了一項秋季預算調整，支持警察和無家可歸者。當時，馬普斯表示預算調整並不完美，但代表了“在一些重要目標上取得了一些進展”。

馬普斯對今次的90日計劃表示支持，並指出，波特蘭市政府和麥魯瑪縣政府必需與社區夥伴緊密合作，在全城不同的社區解決這些令民眾不能再忍的問題。