政府為合資格州健康計劃成員提供新住房福利

(本報訊)為應對住房危機並促進健康公平，俄勒岡州開始為符合資格的俄勒岡健康計劃（OHP）成員推出全新的住房福利。這些福利旨在為有健康需求的居民提供支持，包括提供最長六個月的租金援助、水電等基本公共設施的安裝和支付費用、基於健康或安全需求的住宅改造（如扶手安裝、坡道設置、蟲害控制），以及為尋找和租賃住房提供支持服務。符合資格的成員無需等待到被驅逐的正式通知便可提前申請這些住房相關的福利，以便更早獲得支持，防止無家可歸的風險，這在全美和地方的預防服務中較為少見。

不過，需要注意的是，並非所有OHP成員均符合申請資格。申請者必須滿足特定條件，例如至少符合以下之一：

有複雜的身體或行為健康問題；

具有發展或智力障礙；

日常生活自理困難；

經歷過虐待或忽視；

年齡在65歲以上或年齡在6歲以下；

懷孕中或過去12個月內分娩過，或經常使用急診室或危機服務。

俄勒岡州衛生局局長塞加爾·哈提博士表示，健康不平等與住房危機息息相關，無家可歸者面臨更高的死亡風險及較差的健康狀況，並常遇到醫療資源不足的問題。她強調：“這些醫療補助福利可以幫助打破無家可歸的惡性循環，讓居民保住住房，並獲取支持健康的額外資源。”

俄勒岡州是全美首個將租金援助納入全州範圍醫療補助福利的州。俄勒岡州獲得聯邦政府批准，允許測試解決健康相關社會需求對健康結果的影響。

根據數據，俄勒岡的租房者中，有22%屬於極低收入家庭，四口之家年收入限制為30,560美元。面臨住房不穩定的成年人更易缺乏基礎醫療服務，且即便有慢性病也會推遲預防性護理。

從本月開始，住房服務提供者將與符合資格的成員聯繫，並在全州範圍內開始提供這些新的住房福利。住房福利的申請審核可能需要長達兩週時間。如果申請通過，可能還需要額外的時間來提供這些福利。審核和提供福利的時間取決於各個協調護理組織（CCO）和住房服務提供者的資源能力以及接收到的住房申請數量。俄勒岡衛生局（OHA）正與CCO密切合作，計劃在未來一年內擴大這個服務網絡。

這項住房福利是俄勒岡州衛生局在2030年前消除健康不平等的戰略目標之一。除了住房，州政府還在試行其他社會需求相關的健康福利，例如今年3月推出的氣候福利，包括空調和空氣過濾器等設備。2025年1月起，符合資格的OHP成員還將獲得營養補助。