政府擬立法保護受債務困擾的州民

（本報綜述）在俄勒岡州，16%或近700,000人的債務被轉介到追收公司。日前立法人員提出2008號提案，目的是保護一些受債務困擾的州民。如獲通過，估計會有68萬人受惠。法例將為還清債務的人提供更多保護，保護他們的財產、工資和資產免受扣押和，包括法庭的扣押令。

該法案內容：

－工人的工資被扣押後，可獲數額將從254美元提高到至少590美，這相當於在波特蘭地區工作40小時的最低工資或支票的75%，以較高者為準。

－為州民包括老年人在內，提供更多的住房保護。目前，只有40,000美元的房屋價值可以免受沒收來償還債務的。提案建議將這增加到實際市場價值的33%，而對65歲及以上的老年人則所有房屋的實際市場價值都受到保護。

－所有餘額在2,500美元或以下的銀行賬戶將免受扣押。至於車輛方面，該法案將免受法院扣押以償還債務的車輛價值由3,000美元提高至10,000美元。

－針對非法收債行為。它將給予在法庭上成功起訴的人最低獎勵，由200美元提高到1,000美元。如果損失更多，則可以獲得更多。

俄勒岡州獲得“D”級

消費者權益倡導者表示，俄勒岡州需要更新其追債系統，並要有更多保護措施，以幫助人們避免終生欠債。

俄勒岡州法律中心的赫布說：“該法案確保低收入家庭不會因追債而陷入危機，甚至無家可歸，同時也了解到高收入者可能有能力承擔更多的工資扣押。”

全國消費者法律中心，一個針對低收入和弱勢群體的倡導組織，他們在2022年的一份報告中，將俄勒岡州評為“D”級，原因是缺乏消費者保護。該報告研究了各州是否有法律幫助那些欠債的人，在面對收債員和扣押令下，仍繼續獲得可維持生計的收入。本州的議員表示，這評級是不可接受的。所以需要通過HB 2008 以確保償還債務，同時保護俄勒岡州家庭的財務狀況。”

銀行業和信貸業的代表警告立法者，該法案可能會產生意想不到的後果，包括人們將更難獲得借款。

“對於銀行而言，HB2008提案將影響本州的借貸成本，”俄勒岡銀行家協會在提交的證詞中表示。“隨著無法收回貸款的潛在風險增加，貸款成本也會增加。銀行將不得不將收款風險計入貸款成本，從而使貸款成本更高。”

消費信貸行業的貿易組織－俄勒岡金融服務協會也提出了類似的擔憂。該集團的貸方經常與信用有問題的借款人合作。

“如果我們在還款違約事件中沒有可用的解決方案，我們可能無法向大部分俄勒岡州的客戶提供信貸，”該組織的遊說者在提交給立法者的證詞中說。“同樣，由於我們的客戶通常是那些已經無法獲得其他傳統貸款的人，這些情況可能導致他們在本州獲得安全信貸的選擇更加有限。”

眾議院商業委員會於3月以8比3的投票結果通過了該法案，並將其提交給規則委員會，再投票。