政府擬推實驗計劃 每月發露宿者和低收入者每人1000元

（本報綜述）州議會提出建議，向露宿者和低收入人士每人每月發放1000元，為期一年。

建議推出這個試驗計劃的是公共服務部（Department of Human Services），透過所負責管理的『人民住房援助基金實驗計劃』（The People’s Housing Assistance Fund Demonstration Program），向經歷無家可歸、有失去住所風險、嚴重欠租或收入低於地區收入中位數60%等人士，在連續12個月內，每人每月派發1000元，用於支付租金、緊急開支、食品、兒童保育或購買其它商品或服務。發款的主要對象是原住民，有色人種，58歲或以上人士、殘疾人、退伍軍人和無家可歸的青年或有孩子的家庭。

計劃實施之前，將由波特蘭州立大學就經濟援助成本，收益和政策選擇進行研究。如這個試驗計劃成功，公共服務部將向立法會提出立法，成為一個長期的現金援助計劃。建議中資金來源是來自該部門的普通基金，首期撥款為50萬元。

類似的計劃，2018年在加拿大的溫哥華市曾經推出過，當年當地政府選擇了50名露宿者，給他們發放7500美元。這個名為“新葉實驗計劃”實施後的報告發現，這筆金錢確實能成功幫助露宿者找到穩定的居所以及儲蓄。

“新葉實驗計劃”的創辦人威廉姆斯說：“我們看到人們在一到三個月內很快就搬進了住房，而且三餐安穩，這是令人難以置信的。”

人民住房援助基金實驗計劃的公開聽證會於2月27日舉行，眾議院住房和露宿者委員會聽取了有關該法案的證詞。