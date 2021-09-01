波特蘭新聞

政府推出mAb療法　減低醫院負擔

（綜合報導）在確診和住院人數大增的情況下，本州正式向新冠病毒檢查呈陽性的病人提供單克隆抗體(monoclonal antibody, mAb) 療法，希望藉此減輕本州醫療系統的負擔這療法適用於病還不至於嚴重到需要住院的患者。

mAb療法可以降低體內病毒的數量，減少症狀，從而避免去醫院。mAb療法在出現新冠症狀後不久展開最為有效，因此立即接受檢測尤為重要。

　mAb是一種在實驗室中製造的抗體，其作用類似於免疫系統生成的抗體。mAb療法在人體免疫系統自行產生抗體的初期，能助身體對抗新冠病毒

　美國食品藥品監督管理局（FDA）已授權緊急使用幾種mAb療法。在臨床研究中，這幾種療法被證明是安全的。FDA還將繼續監測這些療法的安全性和有效性。

　mAb療法適合以下人士：

－新冠病毒檢測結果呈陽性、

過去10出現中度症狀的患者。

年齡在12 歲及以上，體重至少88

－屬入院高危群，即住院有增加病情的風險

　納入高危群原因有很多，包括年齡、潛在的健康狀況和其他事情，常見的原因：

－年齡≥65

－肥胖或超重

－懷孕

－慢性腎病

－糖尿病

－免疫抑制疾病或免疫抑制治療

－心臟或循環系統疾病，如心力衰竭、冠狀動脈疾病、心肌病和可能的高血壓（高血壓）

慢性肺病，包括COPD（慢性阻塞性肺病）、哮喘（中度至重度）、間質性肺病、囊性纖維化和肺動脈高壓

－鐮狀細胞性貧血症

－神經發育障礙，如腦癱

－依賴醫療器械（例如，氣管造口術、胃造口術或正壓通氣[COVID-19 無關]

　　本州目前提供的mAb療法有兩種：皮下注射和靜脈注射