政府推出mAb療法　減低醫院負擔

（綜合報導）在確診和住院人數大增的情況下，本州正式向新冠病毒檢查呈陽性的病人提供單克隆抗體(monoclonal antibody, mAb) 療法，希望藉此減輕本州醫療系統的負擔。這療法適用於病情還不至於嚴重到需要住院的患者。

mAb療法可以降低體內病毒的數量，減少症狀，從而避免去醫院。mAb療法在出現新冠症狀後不久展開最為有效，因此立即接受檢測尤為重要。

mAb是一種在實驗室中製造的抗體，其作用類似於免疫系統生成的抗體。mAb療法在人體免疫系統自行產生抗體的初期，能幫助身體對抗新冠病毒。

美國食品藥品監督管理局（FDA）已授權緊急使用幾種mAb療法。在臨床研究中，這幾種療法被證明是安全的。FDA還將繼續監測這些療法的安全性和有效性。

mAb療法適合以下人士：

－新冠病毒檢測結果呈陽性、

在過去10天出現中度症狀的患者。

年齡在12 歲及以上，體重至少有88磅

－屬入院高危群，即住院有增加病情的風險

納入高危群原因有很多，包括年齡、潛在的健康狀況和其他事情，常見的原因：

－年齡≥65歲

－肥胖或超重

－懷孕

－慢性腎病

－糖尿病

－免疫抑制疾病或免疫抑制治療

－心臟或循環系統疾病，如心力衰竭、冠狀動脈疾病、心肌病和可能的高血壓（高血壓）

慢性肺病，包括COPD（慢性阻塞性肺病）、哮喘（中度至重度）、間質性肺病、囊性纖維化和肺動脈高壓

－鐮狀細胞性貧血症

－神經發育障礙，如腦癱

－依賴醫療器械（例如，氣管造口術、胃造口術或正壓通氣[與COVID-19 無關]）

本州目前提供的mAb療法有兩種：皮下注射和靜脈注射。