政府公務員接種疫苗限期已到

政府公務員接種疫苗限期已

今天（18日）是俄勒岡州和華盛頓州，兩州公務員完成接種新冠疫苗的最後限期，除非有個別人士因宗教或醫療原因獲得豁免，否則從今天起就會失去工作。

兩州僱員需在今晚11:59前完成接種新冠疫苗，俄勒岡州受此影響有公務員外，還包括醫護人員和教師。

本州有工會早前跟州長進行回談，成功將完成接種新冠疫苗的限期延至11月30日，條件是他們必須在今天打了第一針。

本州有公務員就強制打疫苗一法將州長告上法庭，也有公務員已準備好隨時失業。

麥魯瑪縣的官員告訴記者，6,000 名員工中只有大約20名尚未接種疫苗。與此同時，有超過500名懲教部門員工既沒有申請豁免接種疫苗，也沒有打過第一針疫苗。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的說法，新冠肺炎在俄勒岡州的傳播風險仍然很高，檢測出陽性比率達到5% 至 8%之間。而CDC更聲稱，不單是俄勒岡州，其他各州的大多數縣目前仍有很高的感染傳播率。

至於華盛頓州州長英斯利，早在幾天前已提到了接種疫苗的限期。當時，英斯利表示，他不相信政府服務會因未接種疫苗員工的離職而受到任何重大影響。他說，在周末之前，華州已有超過90%的州工作人員已經接種了疫苗。

“我們在接種的努力中取得成功，原因在華盛頓，我們有致力於公共服務的州僱員，他們努力防止感染率上升，並且關心他們所服務的人以及他們自己和他們的家人， ”英斯利說。