波特蘭新聞

政府以預付卡送出300萬元援助 但負責機構有濫發之嫌

　（本報綜述）波特蘭市從來自聯邦CARES法案新冠疫情援助金中，撥出300萬元，用作縮窄市民擁有通訊科技的數位落差，一共向有需要的人士或家庭提供約8,000 張預載了364美元的預付卡，用以支付一年的互聯網費用。 

　　但有本地媒體發現，這個目的原為低收入和有色人種社區提供上網服務的計劃有漏洞。 

　　負責分發預付卡的機構是Smart City PDX， 但該機構並沒有一個系統來監察資金是否用於預期目的；相反，全依賴個人的誠來確定該364元是用在支付互聯網費用。因為持卡人可隨意使用預付卡內的金額。

　　相比之下，其它州有直接與電訊供應商合作的計劃更有保證，直接為合資格的用戶提供現金券。 

　　Smart City PDX 原意是為接受援助的人士提供更大的自由。

　　調查更發現Smart City PDX出現分配不均的情況，超過800人收到了兩張或更多的預付卡，其中有人取得六張現金卡，總價值超過2000元；也有一4口的家庭拿了五張卡。Smart City PDX 解釋，由於家中人數眾多，一些人需要更昂貴的高速互聯網。另有記錄還顯示，有60名獲得現金卡的人並不符合資格，因為他們不住在波特蘭市範圍內。 

　分配不均是一個問題，大多數想要一張的人卻空手而回，約23,000 個申請中，只有三成六人獲批。 

　　另外，波特蘭市政府亦撥出200萬元向有需要的人士和家庭送出可靠的連接、電腦及iPad等。根據2018年的一項調查發現，麥魯瑪縣有32,000戶家庭沒有互聯網服務，其中大約一半的家庭沒有電腦。

　　除了送出預付卡外，Smart City PDX 亦利用這些援助金透過二十多個社區組織，低收入的黑人、土著和有色人種社區、殘疾人和老年人等，送出了3,500 Chromebook 電腦、547iPad 8,429 張網卡。 

　　眾所周知，向銀行購買預付卡是要付費的，今次波特蘭市政府向美國銀行購買這批預付卡，共花了12,000元支付卡費和運費。而預付卡一經發出後，銀行就無法追蹤錢花在那裡，這就等如派現金。

　　這些問題均令到計劃的成效存疑。有批評指，如政府的目的只是派禮品卡，那麼他們做到了。但如果目標是提供更多的互聯網服務，那麼我們就無法知道這是否已達標

雖然當民眾領取預付卡時需要填寫個人資料，但有206張卡的申領人只填了郵編號目前知道的有115張現金卡下落不明，是已分發了或是不見了，這都是無從稽考

反觀另一個由波特蘭房屋局負責的援助項目，也是採用預付現金卡作為付款方式，但他們採用了不同類型的卡，是可以追蹤現金卡在那裡使用過，但不會知道買了什麼東西，這樣房屋局可以知道卡是否被激活有效地監控現金是否丟失了或是被盜。 

　　同樣，由波特蘭發展局推出的小型企業援助，在今年5月的審查中亦引起了質疑。該項目向波特蘭小企提供了1200萬元的緊急撥款。審計員發現政府對資格標準極之寬鬆，沒有有效的方法來評估，也沒有防止濫發的保護措施。 

　　新冠疫情確實增加了民眾

數位技術的需要，無論是在家學習或是工作，與醫生進行網上問診、獲取資源等，互聯網服務都是不能缺的如有需要，政府會考慮撥出更多資源但有關人士指，要知道這些援助計劃是否成功是十分重要的，究竟所派出的金錢是否真的幫助了有需要的人士呢？有批評人士說：一個好的政府是講求服務，而不只是將錢送走