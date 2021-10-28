政府以預付卡送出300萬元援助 但負責機構有濫發之嫌

（本報綜述）波特蘭市從來自聯邦CARES法案新冠疫情援助金中，撥出300萬元，用作縮窄市民擁有通訊科技的數位落差，一共向有需要的人士或家庭提供約8,000 張預載了364美元的預付卡，用以支付一年的互聯網費用。

但有本地媒體發現，這個目的原為低收入和有色人種社區提供上網服務的計劃有漏洞。

負責分發預付卡的機構是Smart City PDX， 但該機構並沒有一個系統來監察資金是否用於預期目的；相反，全依賴個人的誠信來確定該364元是用在支付互聯網費用。因為持卡人可隨意使用預付卡內的金額。

相比之下，其它州有直接與電訊供應商合作的計劃更有保證，直接為合資格的用戶提供現金券。

Smart City PDX 原意是為接受援助的人士提供更大的自由。

調查更發現Smart City PDX出現分配不均的情況，超過800人收到了兩張或更多的預付卡，其中有人取得六張現金卡，總價值超過2000元；也有一4口的家庭拿了五張卡。Smart City PDX 解釋，由於家中人數眾多，一些人需要更昂貴的高速互聯網。另有記錄還顯示，有60名獲得現金卡的人並不符合資格，因為他們不住在波特蘭市範圍內。

分配不均是一個問題，有大多數想要一張的人卻空手而回，約23,000 個申請中，只有三成六人獲批。

另外，波特蘭市政府亦撥出200萬元向有需要的人士和家庭送出可靠的連接、電腦及iPad等。根據2018年的一項調查發現，麥魯瑪縣有32,000戶家庭沒有互聯網服務，其中大約一半的家庭沒有電腦。

除了送出預付卡外，Smart City PDX 亦利用這些援助金透過二十多個社區組織，向低收入的黑人、土著和有色人種社區、殘疾人和老年人等，送出了3,500 台Chromebook 電腦、547台iPad 和8,429 張網卡。

眾所周知，向銀行購買預付卡是要付費的，今次波特蘭市政府向美國銀行購買這批預付卡，共花了12,000元支付卡費和運費。而預付卡一經發出後，銀行就無法追蹤錢花在那裡，這就等如派現金。

這些問題均令到計劃的成效存疑。有批評指，如政府的目的只是派禮品卡，那麼他們做到了。但如果目標是提供更多的互聯網服務，那麼我們就無法知道這是否已達標。

雖然當民眾領取預付卡時需要填寫個人資料，但有206張卡的申領人只填了郵編號。目前知道的有115張現金卡下落不明，是已分發了或是不見了，這都是無從稽考。

反觀另一個由波特蘭房屋局負責的援助項目，也是採用預付現金卡作為付款方式，但他們採用了不同類型的卡，是可以追蹤現金卡在那裡使用過，但不會知道買了什麼東西，這樣房屋局可以知道卡是否被激活，亦能有效地監控現金卡是否丟失了或是被盜用。

同樣，由波特蘭發展局推出的小型企業援助，在今年5月的審查中亦引起了質疑。該項目向波特蘭小企提供了1200萬元的緊急撥款。審計員發現市政府對資格標準極之寬鬆，沒有有效的方法來評估，也沒有防止濫發的保護措施。

新冠疫情確實增加了民眾

數位技術的需要，無論是在家學習或是工作，與醫生進行網上問診、獲取資源等，互聯網服務都是不能缺的。如有需要，政府會考慮撥出更多資源。但有關人士指，要知道這些援助計劃是否成功是十分重要的，究竟所派出的金錢是否真的幫助了有需要的人士呢？有批評人士說：一個好的政府是講求服務，而不只是將錢送走。