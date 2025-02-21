收到移民辦公室面談邀請？小心 ICE「設局」誘捕！

(本報綜述)近期，全美多地傳出移民在前往移民辦公室面談或例行報到時，遭到美國移民與海關執法局（ICE）突擊逮捕的情況，部分人甚至當場被拘留並面臨遣返。這種疑似「設局」誘捕的執法行動引發移民社區強烈不安，許多原本遵守規定、定期向移民官員報到的移民，如今擔心自身安全，甚至考慮是否應該繼續遵守報到要求。本報也從多家商店獲悉，有華人歺館和其他商戶也有ICE人員到場檢查員工工作許可。

例行報到變「埋伏」，移民遭突擊逮捕

在佛羅里達州德爾雷比奇（Delray Beach），有部分移民於一月底按照移民局的通知前往當地監管辦公室與移民官面談，卻意外遭到ICE官員當場拘捕，並被迅速移送拘留中心。據家屬向NBC聞透露，當事人以為是一般的例行面談，未料竟是ICE精心策劃的逮捕行動。然而，ICE官員對此否認，強調執法行動符合法規，並未刻意「設局」。

類似的情況不只發生在佛州，在田納西州納什維爾（Nashville），至少有三名沒有犯罪紀錄的移民，在進行「例行報到」時被ICE逮捕。《納什維爾旗幟報》報導稱，這些人原本只是依照要求前往移民辦公室，但卻未能安全離開。

法院內外皆成高風險區 執法範圍擴大

不僅在移民辦公室，ICE的逮捕行動甚至延伸到法院周邊。據《時報聯合報》報導，紐約一名法官在公開聽證會上承認，ICE官員確實曾在法院走廊或門口執行逮捕行動，讓許多移民在準備參加聽證會時，還未進入法院就已遭逮捕。

對此，ICE發言人回應稱，凡是已收到最終遣返令的移民，ICE皆有權依法執行遣返。然而，這類執法行動卻可能使許多移民不敢前往法院應訊，導致缺席聽證，最終影響自身案件進展，甚至直接失去上訴機會。

「守法也被捕」？移民社區陷入恐慌

根據川普政府的新政策，移民官員可對任何已收到遣返令的人加速執法，而不考慮其是否仍有上訴或其他法律程序進行中。更令人擔憂的是，即便移民遵守規定，按時向ICE報到，也無法保證自身安全。今年一月，一名母親帶著年幼女兒前往例行報到時，才得知她的上訴已被駁回，當場遭到逮捕並遣返。移民權益團體批評ICE的做法，認為這樣的執法方式等同於「設局」，讓移民難以應對，甚至可能因恐懼而選擇逃避報到，進一步陷入法律困境。

ICE助理主任蓋瑞特·里帕則表示，川普政府雖然優先遣返有犯罪紀錄的移民，但同時強調「所有可被遣返的人，皆可能成為執法對象」，等於是變相擴大遣返範圍。

律師建議：報到前先諮詢專業意見

面對日益強硬的移民執法行動，移民律師建議，移民在收到面談或報到通知時，應先諮詢專業律師，以確認自身案件進展及可能的法律風險。若有疑慮，可請律師陪同前往，或透過其他合法方式與移民官員聯繫，以減少被 ICE 突然逮捕的風險。