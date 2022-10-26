攜手同行「以感恩迎接挑戰 」 華人服務中心舉行39週年慶典大會

（本報記者王星報道）10月20日下午，波特蘭華人服務中心舉行39週年慶典大會，麥魯瑪縣政府、多間醫療機構包括CareOregon、Kaiser Permanente的負責人和社區各界人士與義工們共200多人參加了慶典大會。縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）、中心董事會主席司徒國石醫生、總裁梁永富在會上作了致辭。

當日，在中心三樓會議廳里，嘉賓濟濟一堂。年度慶典重啓与疫情闊別的重聚，在現場洋溢出熱烈的氣氛。

今次大會是疫情以來30個月首場舉行的盛會。「以感恩迎接挑戰」為主題，對過去30個月來中心在各方支持和配合下，逆風而行，戮力同心開展社區服務的一系列工作作了回顧與總結，對今後前景作了展望，並對在各項服務和工作中作出貢獻的義工和有關機構與人員進行了表彰與獎勵。

董事會主席司徒國石醫生首先發表了致辭，向參加今次慶典大會的各界人士和嘉賓，表示誠摯歡迎和衷心感謝。

總裁梁永富在主旨發言中，對新冠肺炎大流行以來中心所作的大量工作作了回顧，列数了以防疫為重點的各項工作和服務。一是圍繞新冠肺炎開展相關服務，包括社區聯絡、疫苗接種和送餐關懷；二是發揮中心精神健康及心理諮詢優勢，有效進行心理及精神健康治療服務；三是通過線上與實體進行政府醫療保險咨詢與申請，堅持日常工作常態化；四是提供亞洲癌症支援項目，並為患者及家屬設立互助小組；五是就反亞裔仇恨，建立應急熱線支援；六是舉辦有關身心健康、生態環境和氣候變化等方面的知識講座，提升生活理念和品質；七是貫徹戒煙宣傳與預防，落實州政府推行的倡議；八是與社區藝術團體開展橫向聯繫，合作舉辦「以藝術架起社區橋梁」的展覽；九是與醫療、消防和警察等機構建立良好關係，保持互動，增強危機意識。

梁永富表示，在新冠肺炎來臨後，防疫及相關服務成為中心的主要工作之一，並貫穿於大流行的全過程。他說，「中心在疫情來臨之初，即採取相關措施，建立新冠防疫外展服務隊CART，以亞裔社區為主要服務對象，對其中老弱病殘的孤寡老人、懷孕與產後婦女和病毒感染者列為重點做好各項服務工作。發動與組織志願者進行新冠疫苗接種服務，先後為1429人接種了疫苗。與此同時，廣泛進行社區的外聯和送餐服務。2020年3月至12月，CART透過電話、網絡等管道與38,000人次進行了聯繫，並與其中6400多人建立了服務關係，根據確定的需求，提供了5364份新鮮的亞州食品袋；2021年間，聯繫人數又有了增加，達到45,765人次，同時接收解答了6,817個有關查詢的電話服務，並為14,147個個人和家庭提供了亞洲食品和護理套餐。

「在服務過程中，我們看到了許多在疫情中艱難度日的華人同胞和亞裔人士，他們對中心的幫助深表感激，讓我們體會到中國的一句成語‘雪中送炭’的意義和所包含的情感。在他們最需要的時候，給到了他們最及時的幫助。因此，我們在回顧這段經歷時，我們不忘摩特諾瑪縣政府和所有支持、配合和協助的每一個機構與每一個人，感謝大家，攜手同行，‘雪中送炭’，以感恩迎接挑戰，我們一起走出疫情黑暗的隧道，共同迎來戰勝病毒和困難的曙光。」梁永富以激動的心情表示。

麥魯瑪縣縣長卡弗瑞在致辭中，肯定了華人服務中心一直以來為社區所做的大量工作和服務，特別是在疫情期間組織團隊，進行亞裔社區的各項服務工作，在疫苗接種、送餐救助和癌症支援等各個方面所發揮的巨大作用，取得了眾所周知的成效，為此表示贊賞和感謝。

CART的華人、韓裔及越南服務團隊與個人以及參與合作展覽的俄勒岡中國藝術家協會在慶典大會上獲得了表彰和獎勵。

據悉，慶典大會之後，華人服務中心將於近期正式啓動對外服務，重開中心大門迎候社區亞裔僑胞的到來。