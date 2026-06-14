攜手友城合作    領航中美關係 第八屆中美友城大會成功舉行 俄州參議長瓦格納出席並發表主旨演講

（本報記者俄廣才報導）以「攜手推動中美城市高質量發展」為主題的第八屆中美友城大會，於6月5日在舊金山圓滿落幕。作為中美元首會晤後雙方共同舉辦的重要雙邊大型對話活動，本屆大會得到了兩國地方政府和友好組織的積極響應。來自中方15個省區市、12個城市的150餘名代表，與美方21個州、36個城市的160名代表齊聚一堂，圍繞「綠色發展與城市治理」、「文化與旅遊」及「教育與青年」三大議題展開深入交流。大會現場共簽署了5項合作協議，並展示了31項涵蓋友城結對、文旅互通、青少年交流等領域的豐碩合作成果。

凝聚各方共識：行動引領，厚植民間友好

中國人民對外友好協會會長楊萬明在開幕致辭中指出，中美友城大會自2014年創辦以來，始終紮根地方、貼近民眾、聚焦務實合作，已成為兩國地方交往的重要平臺和民心相通的緊密紐帶。兩國元首會晤為深化地方合作、厚植民間友好注入了強大動力，也提出了更高要求。中美各層級應積極行動起來，落實元首達成的重要共識，推動地方與民間交往提質升級，為構建中美建設性戰略穩定關係貢獻力量。

對此，楊萬明提出三點行動倡議：地方層面要行動起來，打造更多惠及民生的可視化成果；民間領域要行動起來，續寫更多民心相通的友好故事；青年一代要行動起來，鑄就「同球共濟」的和平方舟。

中國駐美國大使謝鋒在視頻致辭中強調，此次大會是從地方和民間層面推動中美關係穩定、健康、可持續發展的重要舉措。雙方應以元首共識為引領，以互利共贏為目標，以人文交往為紐帶，助力中美關係和務實合作再出發。中國駐舊金山總領事張建敏亦表示，應順應兩國人民願望，通過深化的友城合作，進一步夯實中美關係的社會基礎。

聚焦俄州經驗：立法保障，打造地方合作典範

俄勒岡州參議長羅伯特·瓦格納發表了題為《跨越太平洋的橋樑：地方夥伴關係的力量》的主旨演講。他強調，地方交流的持久發展需要堅實的製度基礎。俄州已將對華民間交流正式寫入法律，並設立「俄勒岡州姐妹省州委員會」，確保雙邊關係能超越選舉週期與黨派政治。在該法律框架的指導下，俄州代表團去年的對華貿易訪問成效顯著，促成今年5月向中國成功出口超過8萬噸的俄勒岡乾草。瓦格納呼籲兩國繼續保護地方合作的法律基礎，頻密派遣代表團，用實際行動證明「相互尊重與互利共贏」正是共同未來的藍圖。在參議長瓦格納和廣西文化和旅遊廳廳長韓流共同見證下，廣西和俄州簽署了《廣西旅遊協會與俄勒岡中國理事會合作備忘錄》。

會議期間，楊萬明會長特別會見了瓦格納參議長。雙方共同回顧了2025年10月瓦格納率團訪華的成功經歷。楊會長高度讚賞俄勒岡州在對華立法交往領域走在前列，感謝瓦格納議長作出的卓越努力，並強調雙方應在省州交流層面「一磚一瓦」地落實元首共識，穩步推進地方合作。中國駐舊金山總領事張建敏、俄勒岡州姐妹省州委員會執行主任藍進共同參加了會見。

深化地方情誼：繼往開來，共創雙贏未來

此外，張建敏總領事在會議期間還與瓦格納參議長及來自廣西、福建、天津的代表舉行了專題座談。張建敏指出，今年恰逢俄州與福建結好42週年、與天津結好12週年，而俄州與廣西的深厚情誼則可追溯至飛虎隊的歷史淵源。長期以來，雙方高層交往密切，在氣候變化、青年交流、經貿等領域成果豐碩，充分展現了中美友城合作的蓬勃生機。

張建敏特別感謝瓦格納參議長為推動中美友好所作出的不懈努力，並稱其去年的訪華之行堪稱地方務實合作的典範。他表示，在兩國元首達成構建「中美建設性戰略穩定關係」並強調人文交流重要性的共識下，地方之間應發揮各自產業優勢，深化互利合作，造福兩國人民。中國駐舊金山總領館將繼續發揮橋樑作用，為各方的交流合作提供全力支持。

截至目前，中美兩國已締結50對友好省州和238對友好城市。這座由地方合作與民間友好構築的「友城橋樑」，已成為中美關係中不可替代的穩定器。

第八屆中美友城大會的成功舉辦再次證明，無論國際風雲如何變幻，中美兩國人民對合作共贏的渴望從未改變。從務實可行的三點倡議，到以立法保障交流的遠見卓識，與會各方正以一個個可視化的合作成果、一段段動人的民心相通故事、以及一批批朝氣蓬勃的青年使者，為中美建設性戰略穩定關係夯實根基，領航前行。（圖片由俄勒岡中國理事會、中國對外友協提供）