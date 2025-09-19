擔心被ICE抓不敢報警？警方強調絕不參與移民執法

（本報綜述）針對近期全國性移民執法趨嚴導致的社區恐慌，波特蘭警察局特別發布兩支雙語影片（英文與西班牙文），向移民社群重申：警方不會參與聯邦移民執法，也不會因移民身份拘留個人，更不會在與案件無關的情況下詢問移民身份。警方呼籲，移民居民遇到危險應安心報警，無須擔心遭ICE（移民與海關執法局）逮捕。

影片中介紹了如何辨識警員與警車（透過徽章、標識），並特別強調只有在涉及仇恨犯罪或人口販運等重大案件時，才可能詢問移民身份。警局重申使命是「保護與服務所有人，不論身份」。

背景方面，俄勒岡自1987年起便通過「庇護州法案」，禁止州及地方政府資源用於協助聯邦移民執法。這意味著地方警察不能因移民身份配合ICE執行拘捕或移交任務。長期以來，這項法律保障了無證移民在遭遇犯罪或需要幫助時，能夠放心向警方求助，不必擔心移民身份暴露。

然而，隨著前總統川普（Donald Trump）今年1月展開第二任期，他多次誓言加強全國移民執法，使得俄勒岡移民社群憂慮情緒升高。自6月以來，波特蘭ICE大樓外抗議行動持續，7月4日與勞動節期間更演變成大規模對峙。川普甚至威脅可能動用國民警衛隊，稱抗議「毀了波特蘭」。

波特蘭警察局長鮑勃·戴表示，他正密切關注全國移民執法情況，並持續與文化社群顧問理事會及各移民組織保持對話。他強調，警方的長期合作目標是建立互信，保障所有居民的安全。

戴局長表示：「我們希望波特蘭的每一位居民——不論移民身份——都能放心撥打911、主動與警員互動，並安心生活在這個社區。這些影片只是我們展現透明度、傾聽社區的一種方式。」