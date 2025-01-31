擔心被查 波特蘭移民家庭不敢送孩子上學 各學區回應

(本报综述)隨著特朗普總統推行更嚴厲的移民政策，聯邦移民執法機構現在獲准在教堂、醫院和學校等地進行執法行動，過去被視為安全場所的學校也不例外。這一政策的改變，讓波特蘭地區的移民家庭陷入恐慌，不少家長甚至考慮暫停孩子的學校生活。

居住在比弗頓學區的安娜·古茲曼·瑞爾坦言，政策改變對她和家人造成了深遠影響。「我的孩子和他的朋友們雖然是公民，不會受什麽影響，但他們仍然感到擔憂，因為不知道接下來會發生什麼，」她說，但是，我的有些親戚，害怕外出購物或前往醫院，生怕被移民執法人員逮捕。

古茲曼·瑞爾表示，她已考慮為孩子購買追蹤裝置，以便在緊急情況下確保孩子的安全。「現在送孩子去學校讓人感到不安，我不知道當他們踏出家門後會面臨什麼樣的風險，」她說。

面對日益增加的家長擔憂，波特蘭地區的學區紛紛發表聲明，重申學校仍然是安全場所。比弗頓學區在聲明中明確指出：「我們不會詢問或記錄學生及家庭的移民身份，所有學生都享有不受騷擾和歧視的教育權利。」學區表示，移民身份不會影響學生註冊和接受教育。

波特蘭公立學校則在公開信中承諾，將繼續遵守俄勒岡州法律，禁止州和地方執法機構僅因移民身份進行逮捕或拘留。「我們理解社區中的焦慮情緒，特別是對移民和其他弱勢群體的影響。我們會與多方合作，為家庭提供更多資源，幫助他們制定安全計劃，確保孩子的教育權益不受影響。」

常青學區（Evergreen Public Schools）也發布聲明，表示其政策已與華盛頓州教育部門的指導意見保持一致，並建立了專門的資源網站，幫助移民和難民家庭了解自身權益，制定家庭應急計劃。

此外，多個教育機構與社區組織聯手，為受政策影響的家庭提供法律支援、心理諮詢和教育幫助。波特蘭公立學校還建議家庭隨身攜帶權益卡片，以便在需要時維護自身權益。

這一政策變化對波特蘭地區移民家庭造成了深遠影響，但學區和社區的支持措施也為家庭帶來了一絲希望和安全感。