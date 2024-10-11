換iPhone隔兩代還是三代？精明消費免花冤枉錢

(本報綜述)蘋果公司的iPhone系列不斷推陳出新，每一次新品發布都吸引著無數果粉的目光。

然而，面對高昂的換新成本，許多用戶都會猶豫：手中的舊iPhone到底該何時升級換代？是緊跟潮流每年一換，還是等待幾代後再做決定？

首先，我們需要了解iPhone的更新周期及其帶來的主要變化。蘋果通常每年發布一款或多款新iPhone，這些新品在處理器性能、攝像頭技術、屏幕質量、電池續航以及軟件功能等方面都會有所提升。然而，並非每一次升級都是革命性的，很多改進是漸進式的，特別是在外觀設計和基礎功能上的變化可能並不顯著。

例如今年發布的iPhone 16系列，屏幕依舊沒有升級高刷，也沒有快充，只是處理器升級比較明顯。但是在這個性能過剩的時代，性能提升並不能帶來明顯的體驗升級，新增的拍照按鈕也不是很好用，所以手持15及16是一件非常不理智的事。

對於大多數用戶而言，隔兩代或三代升級iPhone可能是一個比較合理的選擇。

隔兩代升級：這樣既能享受到較為顯著的性能提升和新技術體驗，又能避免頻繁換新帶來的經濟壓力。例如，從iPhone X升級到iPhone 12或iPhone 13系列，可以明顯感受到處理器性能、攝像頭技術和屏幕質量的提升。

隔三代升級：如果您對新技術不是特別敏感，或者預算較為緊張，那麼隔三代升級也是一個不錯的選擇。這樣可以在保證基本使用需求的同時，節省更多的資金用於其他方面的消費。