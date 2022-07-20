提升槍枝安全提案成功被納入11月選票中 州民可投票禁大容量彈匣

（本報綜述 王星編譯）一項要求提升槍枝安全，包括禁止大容量彈匣的倡議，將被納入11月的選票中。該倡議還明確包括了需經安全培訓取得許可證後方可購買槍支等有關條文。

該項倡議由跨信仰團體Lift Every Voice Oregon 發起，於今年4月份向州務卿提交了第17號倡議，內容包括了禁止銷售超過10發子彈的大容量彈匣和須經培訓獲得許可證才可購買槍等主要條文，但在收集簽名初期，支持的人數不多，還不到所需的三分之一。

5月份，在紐約布法羅和德克薩斯州烏瓦爾德發生槍擊事件後，情況發生了急劇變化。倡議得到了各界人士的認可，在全州範圍得到普遍回應。志願者人數和捐款金額大幅增加，簽名數量激增。到6 月下旬，已有足夠的簽名在投票中獲得通過。

截至週一，州政府對簽名進行了檢查和驗證，對不符合要求的簽名，比如記錄不正確、重複、與選民登記時的簽名不相吻合等進行了清理。最後獲得了131,671個簽名，佔驗證的160,498個簽名的82.04%，已經超過了所需簽名10,000 多票。

該倡議首席請願者波特蘭奧古斯塔納路德教會的克努森牧師表示，該倡議獲得投票的資格，是對所有志願者辛勤工作的肯定。「我很激動。來自全州各縣1600名志願者實現了這一目標。」克努森牧師說。