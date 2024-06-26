推進國家公園間生態保護體系的交流與合作 綺麗湖與武夷山姊妹公園環保會議在線舉行

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡綺麗湖國家公園與福建武夷山國家公園環境保護交流合作視頻會議，於6月24日在南俄州的梅德福市舉行。

駐舊金山總領館張建敏總領事與夫人鄭心、科技參贊高鵬飛、領事張清泉，俄勒岡州中國理事會主席藍進、副主席夏洛特、秘書長張善博、理事俄廣才，俄勒岡綺麗湖國家公園園長Craig Ackerman，福建農林大學訪問學者、副教授王玉哲，梅德福市聖瑪麗中學校長 Ryan Bernard，以及武夷山國家公園管理局負責人方燕宏，武夷山國家公園研究院院長、風景園林與藝術學院教授董建文，國家林業草原森林公園工程技術研究中心副主任、武夷山國家公園研究院辦公室主任、風景園林與藝術學院副教授廖淩雲等出席了會議。

武夷山國家公園管理局負責人方燕宏在發言時表示，2023年俄勒岡州代表團蒞臨武夷山進行實地考察，與美國綺麗湖國家公園共同簽署《加強友好交流合作聲明》。希望通過本次會議雙方更進一步切實開展交流合作，建立雙方管理層定期互訪機制和高層次人才互訪合作模式，進一步深化科研監測、科普宣教等各方面的交流與合作，共同傳播國家公園理念，講好國家公園故事。希望火山口國家公園能夠通過線上的方式，為武夷山國家公園管理人員提供培訓。

綺麗湖國家公園園長Craig Ackerman在發言時表示，武夷山國家公園在對園林的監控方面有很多長處，比如使用衛星遙感裝置、無人機監控等優勢。希望雙方能夠派出科學家、管理人員和技術人相互學習，推進交流合作進程。

Craig Ackerman希望兩地青少年就氣候變化議題，做一些「生態環境筆友」交流。聖瑪麗中學校長對此表示支持，希望盡快與中國的中小學建立聯繫，及早開展「生態筆友」交流活動。

「美國內務部國家公園國際合作司官員曾讚揚綺麗湖和武夷山兩國國家公園之間的交流與合作，是美國所有國家公園中最活躍的一對兒」Craig Ackerman介紹說。

視頻會議上科技參贊高鵬飛，武夷山國家公園科學家等先後做了相關演講。

張建敏總領事在做總結發言時指出，習近平主席不久前訪問青海省時強調，要加強以國家公園為核心的自然保護體系，建設具有國家和全球意義的示範性自然保護區。推動重點領域節能減排，發展生態產業加速新能源體系建設。

張總領事希望綺麗湖與武夷山國家姊妹公園在管理人員互訪、科學家交流、青少年「生態筆友」活動方面，紮實有效地推進雙方的務實合作，做好環境保護交流合作方面的典範。

藍進主席主持了視頻會議並講話，表示俄勒岡州國理事會將採取行之有效的積極措施，一如既往地推進綺麗湖與武夷山姊妹國家公園之間的友好交流與合作。

本次會議取得了圓滿成功，雙方在環境保護的交流與合作等方面達成共識，為維護生態環境的可持續發展奠定了基礎。

6月25日上午，張建敏總領事一行在阿詩蘭消防救援中心消防隊長Chris Chambers陪同下，就森林火警的防控與救援，到阿詩蘭森林管理區進行了實地考察。