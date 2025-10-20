推動地方合作構築友好新基石 俄勒岡州議會代表團訪問廣州

（本報記者俄廣才攝影報導）10月14日，廣州迎來一場推動中美地方交流的重要會晤。美國俄勒岡州參議長羅布·瓦格納（Robert Wagner）率議會代表團抵達廣州，與廣東省人大常委會副主任葉貞琴等官員會面。雙方圍繞經貿、綠色發展、教育等多領域合作深入磋商，以實際行動為中美關係注入地方動力。會後代表團還走訪廣州金域醫學檢測中心，探尋產業合作新空間。

會晤中，葉貞琴副主任首先肯定俄勒岡州在中美地方友好交往中的先鋒角色，對俄勒岡州在與中國民間交流的成績給予高度評價。他表示，廣東作為中國對外開放的前沿省份，與俄勒岡州在發展需求上高度契合，雙方應充分發揮地方交流「靈活、務實」的獨特優勢，在鞏固人民友誼的基礎上，進一步深化經貿合作，探索綠色發展領域的技術互補，推動教育、旅遊領域的人員往來，讓兩地合作成果真正惠及民眾，為中美關係發展累積正能量。

針對議會層面的合作，葉貞琴指出廣東省人大願與俄勒岡州議會搭建多層級溝通平台，通過經驗共享為雙方務實合作築牢保障，同時真誠邀請俄勒岡州企業把握廣州發展機遇，前來投資興業，共享中國市場的廣闊潛力。

羅布·瓦格納對葉貞琴的接待表示感謝。「俄州在醫療衛生、教育、貿易、科技、環保領域積累了成熟經驗，與廣東的發展規劃高度契合，期待雙方以此為切入點，進一步拓展合作領域、豐富合作形式，實現互利共贏。」瓦格納在介紹俄勒岡州的合作優勢時說到。

會晤現場，瓦格納帶來一份特殊「禮物」，即今年5月份俄勒岡州參議院通過的對華友好決議的復印件，並鄭重贈予廣東省人大。

瓦格納強調，這份決議不僅是一份文件，更體現了俄勒岡州延續對華友好傳統的堅定承諾。俄勒岡州議會將持續重視與廣東省人大的交流，通過加強議會間的聯繫協調，為兩地產業、民生領域的合作掃清障礙、提供支持。

此次會晤後，代表團一行專程前往廣州金域醫學檢測中心參觀。作為中國獨立臨床試驗行業的領軍企業，該中心的技術實力與產業佈局，讓代表團對廣東醫療健康領域的發展有了更直觀的認識，也為雙方後續在醫療領域的合作埋下伏筆。

廣東與俄勒岡州的此次互動，是中美地方合作的生動實踐。隨著雙方溝通的不斷深化、合作項目的逐步落地，兩地友好關係必將邁上新台階，也將為中美關係健康穩定發展提供更堅實的地方支撐。