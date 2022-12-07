控搶法被阻未能如期生效

俄勒岡州總檢察長埃倫羅森布魯姆說，由俄勒岡州選民在上月投票通過的第114號槍支管制法案不會如期在周四（8日）生效，因為哈尼（Harney）縣的州法官羅伯特·拉斯基奧(Robert S. Raschio) 頒下臨時禁制令，阻止該法案的實施。在宣佈這禁制令前的3小時，一名聯邦法官剛裁定該法案可如期生效。

拉斯基奧法官的裁決是基於聯邦法官審理的另一宗案件。該案件由美國擁槍者協會提告，他們根據俄勒岡州憲法對114號法案提出質疑。據報導，拉斯基奧法官定於12月13日就初步禁令舉行聽證會。

州總檢察長羅森布魯姆表示，俄勒岡州司法部將向州最高法院請願。她在一系列推文中說：“我們將盡快向俄勒岡州最高法院請願，尋求使我們州法院的結果與聯邦法院合理而經深思熟慮的裁決保持一致。”

這條被指為全國最嚴格的114控槍法案原定於12月8日星期四生效，法案內容是禁止出售10發子彈以上的彈匣，需要許可證才能購買槍支，並要求在槍支銷售或轉讓之前完成背景調查。

該法案在11月選舉中以極少點數50.7%獲通過後，一直受到爭議。除了面臨來自多個團體的法律挑戰外，多個部門均未及作好所需的準備。

早前，俄勒岡州警長協會和俄勒岡州警察局長協會向法院提交了宣誓聲明，稱該州沒有人能夠按法案規定，在12月8日完成面對面的槍支安全培訓，因此本地執法部門不可能在法案生效的那天就能簽發許可證。

在一份長達43頁的裁決中，地區法官伊默古特(Karin J. Immergut) 表示該州尚未準備好實施該法案的許可程序部分後，因此法案仍會於12月8日生效，但准許法案中的許可程序部分延遲30天才執行。

如今禁制令一出，這被選民通過的法案則有待法院的最終判決才決定什麽時候才會上場。