接種疫苗人數增 確診病例也在增 今天確診761 死亡0
（本報綜述）周六（10日）的新增確診病例有761宗，是近月來一個單日的最高確診數字。衛生官員指出，隨著越來越多州民接種了疫苗，不少民眾認為疫情已差不多到「終點」，所以對防疫守則都顯得鬆懈下來，再加上傳播力特強的變種病毒，將近期的確診病例推高。
州衛生局局長艾倫在本周一個新聞會上提到，在全美多個地方的新冠確診者，有32%所感染的是傳染力高出50%和致命率較高的英國變種病毒。但俄勒岡州出現的則主要是來自加州的兩款變種病毒，其傳染力較普通的只高出20%。
州傳染病學家西得林格博士表示，比起其它州，這個情況給了俄勒岡州更多的時間趕快為州民接種疫苗。他提到，民眾已開始旅遊，並增加了與人見面的次數，這情況讓人有疫情已差不多完結的感覺。
本州的單日新增確診數字自本年一月開始逐漸下降到二月底的平均每天有249宗，到三月底這平均新增數字已升到419宗，在去年的12月上旬這數字是1,500。
衛生局預測，如果州民不再戴口罩，不再保持距離，不再限制接觸，估計到下月，確診數字會是現時的一倍。
西得林格博士亦指出，確診數字不會出現去年底的上升幅度，因為接種疫苗的州民越來越多，而近期的新增確診病例主要出現在較年輕的一群中，而這群人的病情和死亡情況將不如65歲以上人士般嚴重。
根據州衛生局的數字，本州由去年12月底到今年3月3日的兩個多月時間才為州民接種了100萬劑疫苗，而到這星期，即一個月時間內，疫苗接種總劑量已超過了200萬劑。估計到5月底6月初，本州的疫苗供應將非常充足。
艾倫局長指出，本州有70%的長者人口已接種了疫苗，其餘30%有些是不願接種的。隨著年齡的下降，接種疫苗的需求亦下降。在65-69歲的年齡群就只有65%接種了疫苗，有些年齡群的接種率較預期的低，主要是有人不想在這時候接種，又或是等待只需一針的嬌生疫苗。
艾倫局長和西得林格博士異口同聲的表示，他們非常關注近日不斷在增的確診病例，但不相信最差的情況會再次出現。如果州民繼續緊守所有防疫守則，再加上接種疫苗的人數增加，要將曲線壓平並不是難事。對那些希望能立即回到正常狀況的人士，西得林格博士表示，最快的途徑就是不要在接近尾聲時鬆懈下來，現時的限制只屬暫時性的。
在今天新增的761例中，麥魯瑪縣有最多的132宗，緊隨的是華盛頓縣98宗，卡加瑪士縣82宗。至於住院人數有170人，比昨天增加了10多人，其中有46人需入住監護病床。
截至今天，本州累計確診病例已過17萬至170,085宗，在今天沒有死亡個案下，累計死亡數字維持不變2,440宗。