接種新冠疫苗前後需注意什麽?



（本報綜述）由今天（19日）開始，俄勒岡州開放給所有16歲以上人士接種疫苗，截到今天，已有37%州民最少已接種了一劑疫苗，有24%是完全接種的。全州已接種了超過153.5萬劑輝瑞疫苗，131.8萬劑莫德納和21.5萬劑嬌生。

由於暫停使用嬌生疫苗，所以影響到原來的供應，這將令到民眾更難找到預約時段。

有很多民眾還在猶疑應否接種疫苗或是不了解要注意些甚麼。衛生官員指出，在接種疫苗前不應服用止痛藥來減緩可能出現的過敏反應，但在接種疫苗之後，則可以在需要時使用這些止痛藥。根據疾控中心的士指示，在接種輝瑞和莫德納第一劑和第二劑疫苗後可能會出現發燒、噁心、身體疼痛、頭痛、發冷和其他類似症狀。

以下是衛生專家們提示，在接種新冠疫苗前後需要注意的事項。

接種新冠疫苗前可以服藥嗎？

很多人聽了打針後可能會發燒，所以有人吃了退燒藥才去打針。疾病預防控制中心建議民眾在接種新冠疫苗之前，應避免服用泰諾（tylenol）或布洛芬（ibuprofen）等止痛退燒藥。衛生部門還說非處方藥影響疫苗免疫反應的可能性不大，但仍不確定它們是否會影響疫苗的有效性。但在打針後要減低不適就沒問題。

感染病毒後還需接種疫苗？

感染過新冠病毒的群體可以安全地接種新冠疫苗，但必須是：感染的民衆已完成隔離期觀察，並且沒有出現任何症狀。

在接種疫苗之前或之後可以飲酒嗎？

疾控中心（CDC）和食藥署（FDA）均沒有提供有關在接種輝瑞、摩德納和強生疫苗前後是否應停止飲酒的建議和提及飲酒注意事項。而根據《健康》雜志網站的報道，輝瑞、莫德納和強生這三種疫苗研究者和相關實驗報告都沒有提及接種者是否能在接種疫苗前後避免飲酒的數據。雖然沒有確切的答案，但衛生官員建議接種疫苗前後都不要喝酒，因爲飲酒可能會導致出現不良症狀。但有專家建議民眾在接種疫苗後的48至72小時內戒酒或減少酒精攝入，因爲在這段時間經常出現疲勞、肌肉酸痛和注射部位疼痛等不良反應，再加上酒精，副作用更大。有專家指，在接種疫苗後喝一杯葡萄酒或者喝少許啤酒都會加重疫苗的副作用。

接種新冠疫苗後可以旅行嗎？

如你已完成兩劑疫苗接種，CDC指你就屬於感染或傳播新冠病毒低風險群，並可以外出旅行而無需在旅行前或後進行核酸檢測和自我隔離。不過，若旅行目的地要求做檢測或隔離，則必須要遵照當地的防疫規定。

接種疫苗後可以獻血嗎？

可以。但美國紅十字會需獻血者說明所注射疫苗的類型。

錯過第二劑疫苗接種後需重新預約兩劑疫苗接種嗎？

不需要。根據衛生部的建議，輝瑞和莫德納的兩劑接種相隔時間爲3周至4周；但兩劑之間卻沒有最大相隔時間，只是接種第二劑的相隔時間不能少過3星期。