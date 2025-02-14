持槍逃犯從Gresham逃至華州被捕 竟是12歲與14歲少年！

（本報綜述）近日，一場驚險的跨州警匪追逐深夜上演，當警方試圖攔截一輛黑色BMW時，車內兩名嫌犯突然加速逃逸，並一路從俄勒岡州Gresham逃往華盛頓州。令人震驚的是，這兩名嫌犯竟然年僅12歲與14歲，且車內還發現手槍與彈殼！

2月3日深夜，格雷沙姆警方東北Glisan街與185街交界攔查一輛掛華盛頓州車牌的黑色BMW。然而，就在警員下車準備調查時，車內兩名嫌犯突然做出可疑舉動，隨後駕車瘋狂逃竄，朝東北188街北向疾駛，警方立即展開追捕。

嫌犯車輛一路駛上84號州際公路西向公路，隨後轉入205號洲際高速北向公路，試圖逃往華盛頓州。小溫哥華警方試圖攔截，但駕駛者仍拒捕，加速駛離。最終，克拉克縣（Clark）警方成功布設釘刺帶，將車輛迫停，但兩名嫌犯棄車逃跑。

在警方的迅速行動下，兩名少年很快被捕。搜查車輛後，警方發現一把手槍與已使用的彈殼。警方隨後確認，這兩名嫌犯均為逃家少年，目前已被移送克拉克縣少年拘留中心。

這起案件迅速在社群媒體上引發熱議，不少網友對未成年犯罪問題感到擔憂。

「12歲和14歲？他們的父母在哪裡？家庭教育在哪裡？」有網友質疑，認為父母應該承擔責任。「不管年紀多小，持槍犯罪就應該嚴懲！」另一名網友表示，青少年犯罪問題愈發嚴重，法律不應對其寬容。但也有網友認為，這些孩子可能來自破碎家庭，是社會系統的失敗導致了他們的犯罪行為：「這些孩子可能來自寄養系統，或是成長過程中缺乏監護，他們本來就被社會拋棄了。」