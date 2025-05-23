拜登罹患前列腺癌引發關注　男性千萬別忽視這些症狀！

（本報綜述）前總統喬·拜登於5月18日公開其罹患侵襲性前列腺癌的消息，醫師指出，這一宣布雖令人擔憂，但也提供一個重要契機——提醒男性關注自身健康、及早進行前列腺癌篩檢。

拜登現年82歲，其癌症已轉移至骨骼，使治療更加複雜。負責泌尿生殖系統腫瘤治療的亨利福特醫療系統腫瘤醫師黃克拉拉表示，儘管病情嚴重，多數前列腺癌病患對荷爾蒙治療反應良好，視年齡與身體狀況，也可能搭配化療等療法。

黃醫師強調：「即便是骨轉移型的癌症，很多病人仍可維持數年的相對良好生活品質。」

根據美國癌症協會數據，前列腺癌是美國男性最常見的癌症，也是癌症死亡的第二大原因。約每8名男性就有1人一生中會被診斷出前列腺癌，每41人中有1人會因該病去世。

那麼，哪些人該提早篩檢？如果家中有兩位或以上的近親曾經罹患前列腺癌，建議從40歲就開始檢查；若有一位家族病史，或是非裔男性，則從45歲開始；至於一般男性，從50歲起就應該每年定期接受一次篩檢。提早檢查，有助於及早發現、及早治療。

篩檢方式主要為抽血檢查前列腺特異抗原（PSA）數值，若結果異常，醫師會建議進一步檢查，如直腸指診或前列腺切片。早期前列腺癌常無明顯症狀，但這些警訊不容忽視：

排尿困難、尿流變弱或斷斷續續

夜間頻尿

排尿灼熱或疼痛

骨骼疼痛

尿液或精液帶血

勃起功能障礙

拜登的癌症是在他出現排尿症狀後檢查發現的，專家提醒，許多早期患者並無症狀，因此定期檢查至關重要。值得一提的是，拜登家族與癌症淵源深厚。除了他本人2021年曾切除一處結腸息肉、2023年又處理胸口皮膚癌外，他的長子博·拜登於2015年因腦癌離世。

拜登本人也在社群平台上表示：「癌症讓我們所有人都感同身受。正如許多你們一樣，我和吉兒學會了在破碎中尋找堅強，感謝你們的愛與支持。」

醫界呼籲，透過拜登的案例，男性應更加重視前列腺健康問題，定期接受檢查，才能及早發現、有效治療。