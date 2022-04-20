拜登總統周四訪問波特蘭 宣傳國會基礎設施和清潔能源問題

美國總統拜登將於4月21日（周四）訪問波特蘭，根據白宮的消息，拜登此次訪問將談論國會在去年11月通過價值1.2萬億美元的基礎設施法案。之後會在周五啟程到西雅圖，在那裡將解說有關清潔能源的發展問題。

拜登將於當日下午2時半在機場附近的波特蘭遊艇會與捐款支持者會晤。這是拜登當選後，罕有的一次到訪波特蘭。除了講述他的基礎設施法案外，拜登亦藉此機會為今年參選的民主黨候選人籌款。

俄勒岡州和華盛頓州均受惠於這個基礎設施法案，估計俄勒岡州在未來5年將合共獲分發12億美元，華盛頓州則獲分發18億美元。

俄勒岡州運輸局發言人表示，對該部門來說，實在是太興奮了，並希望盡快能動用這些錢資金。在去年11月獲悉本州獲分發撥款時，運輸局就表示過，5號州際橋和玫重新計劃瑰體育館（Rose Quarter)高速路項目將獲優先撥款。

上月，華盛頓州亦提到將投放10億元建造一條全新橫跨兩州的5號州際橋，現有的橋已是日舊失修。華州溫市一議員指出，對那些每天均使用5號州際橋通勤，每日都有危機的存在，通過投放10億元，並與俄勒岡州合作，獲得聯邦資金來解決這個浮現多時的問題。

目前估計，5號州際橋項目的造價將在32億美元至48億美元之間，其中約10億美元來自兩個州，其餘來自聯邦撥款計劃和收費。

5號州際橋項目的支持者期望總統能宣佈為項目提供一些資金。

有報章指，波特蘭遊艇會附近有不少棄車和露宿者的帳蓬，且看看政府會否為今次的活動而進行大清掃，修飾一下「市容」來迎接總統的駕臨。

參加今次活動的入場費由每人500元至36,500元不等。