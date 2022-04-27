波特蘭新聞

拜登總統到訪波特蘭 講話中挑戰美國成為世界基礎設施領導者

　　（本報綜述）拜登總統上周到訪波特蘭，宣傳他的基礎設施法案提到本地受惠於這法案的項目，包括波特蘭國際機場的工程在演講中，總統提出他的一個願景讓美國在世界舞台上的地位重新回到主導地位。今次是拜登上任後首次訪問波特蘭

　　拜登在波特蘭國際機場旁邊的波特蘭空軍基地對出席的人群說“美國已太久沒有投資自己的機場、港口和鐵路，” “我們曾經擁有世界上最好的基礎設施……但在這議題上，美國現在國際社會排行13 位。”

　　拜登總統呼籲國重新投放在國內，並再次成為基礎設施領域的世界領導者。

　　他在結束演講時說“不要再為自己感到難過了，讓我們振作起來，重奪世界導者地位，因為我們可以做到。”

太平洋大學政治學教授摩爾說，拜登的言論他過去思想變。他說：今次拜登表態願意接受更高的商品價格，指出美國需要購買美國貨。美國製造使價格會高，但更重要是讓美國人建造這些貨品

　　總統的談話以波特蘭國際機場為中心，他強調機場的工程為本地創造就業，並且選用的是西北地區製造的建材。其中一個項目是在機場附近組裝的392,000平方英尺的屋頂。拜登在參觀期間近距離觀察了屋頂。一旦完成，它將安裝在機場的主航站樓，該航站樓正在進行20億美元的升級。屋頂由“大塊木材”製成，這是混凝土和鋼材的低碳替代品。白宮表示，屋頂是由俄勒岡州和華盛頓的工廠和製造商設計的。

國會通過並由拜登簽署成為法律的1.4 萬億美元基礎設施一攬子計劃包含250億美元用於改善全國的機場波特蘭國際機場是其一

俄勒岡州共和黨批評拜登的訪問，稱他未能解決目前困擾俄勒岡州州民的真正擔憂，包括高油價、通貨膨脹和猖獗的犯罪。

　　在機場發表演講後，拜登車隊前往機場附近的波特蘭遊艇俱樂部出席一個私人籌款活動。然後又回到了空軍基地和空軍一號，繼續他飛往西雅圖慶祝地球日的行程