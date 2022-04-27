拜登總統到訪波特蘭 講話中挑戰美國成為世界基礎設施領導者

（本報綜述）拜登總統上周四到訪波特蘭，宣傳他的基礎設施法案，提到本地受惠於這法案的項目，包括波特蘭國際機場的工程。在演講中，總統提出他的一個願景：讓美國在世界舞台上的地位重新回到主導地位。今次是拜登上任後首次訪問波特蘭。

拜登在波特蘭國際機場旁邊的波特蘭空軍基地對出席的人群說：“美國已太久沒有投資在自己的機場、港口和鐵路上，” “我們曾經擁有世界上最好的基礎設施……但在這議題上，美國現在國際社會排行第13 位。”

拜登總統呼籲美國重新投放在國內，並再次成為基礎設施領域的世界領導者。

他在結束演講時說：“不要再為自己感到難過了，讓我們振作起來，重奪世界領導者地位，因為我們可以做到。”

太平洋大學政治學教授摩爾說，拜登的言論根他過去思想有變。他說：今次拜登表態願意接受更高的商品價格，指出美國需要購買美國貨。美國製造即使價格會高，但更重要是讓美國人來建造這些貨品。

總統的談話以波特蘭國際機場為中心，他強調機場的工程為本地創造就業，並且選用的是西北地區製造的建材。其中一個項目是在機場附近組裝的392,000平方英尺的屋頂。拜登在參觀期間近距離觀察了屋頂。一旦完成，它將安裝在機場的主航站樓，該航站樓正在進行20億美元的升級。屋頂由“大塊木材”製成，這是混凝土和鋼材的低碳替代品。白宮表示，屋頂是由俄勒岡州和華盛頓的工廠和製造商所設計的。

國會通過並由拜登簽署成為法律的1.4 萬億美元基礎設施一攬子計劃包含250億美元用於改善全國的機場，波特蘭國際機場是其一。

俄勒岡州共和黨批評拜登的訪問，稱他未能解決目前困擾俄勒岡州州民的真正擔憂，包括高油價、通貨膨脹和猖獗的犯罪。

在機場發表演講後，拜登車隊前往機場附近的波特蘭遊艇俱樂部出席一個私人籌款活動。然後又回到了空軍基地和空軍一號，繼續他飛往西雅圖慶祝地球日的行程。