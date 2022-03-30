拜登新預算提148億社會保障金 將有哪些變化

（綜合報導）總統拜登計劃在提出的2023年預算中，為社會保障管理局提供更多資金，以改善其服務。一些團體認為，他所做的還遠遠不夠。

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）28日報導，拜登希望在他提出的2023年預算中，為社會保障管理局增加18億美元的可自由支配資金，這將使其獲得的資金總額達到148億美元。這比該機構在2021年所獲得的資金增加了14%。

社會保障管理局負責管理約7000萬美國人的退休金、殘疾金和遺屬津貼等社會福利。

根據這項擬議總額148億美元的對社會保障管理局撥款提案，所增加的資金中，16億美元（比2021年增加14%）將被用於改善該機構的服務；而保護社會福利的誠信方面所獲得的資金，將比2021年多2.24億美元。

拜登去年也同樣為社會保障管理局尋求了更多的撥款。當時他提議在2022年預算中為其增加9.7%撥款，使資金總額達到142億美元，以幫助改善該機構在疫情期間提供的服務。

在社會保障方面可能會出現的變化

額外的16億美元撥款將被用於外地辦事處、州殘疾鑑定服務和遠程服務中心等方面。此外，這些資金還將被用於增加工作人員，以幫助減少等待時間，並加快傷殘索償方面問題的處理速度。

該提案還將使該機構能夠做出改變，以幫助確保每個需要的人都能夠獲得服務，包括無家可歸者、殘疾兒童、智力或精神殘疾的成年人。

與2021年相比，在保護社會福利的誠信方面的資金，增加了2.24億美元，這將使該領域的撥款總額達到18億美元。這些資金將被用於確保為符合資格的人提供正確的福利，並確保該計劃的資金得到了負責任的使用。這筆錢還將被用於針對福利欺詐行為的調查和起訴。

一些組織希望看到更多變化

非營利倡導組織「維護社會保障和醫療保險全國委員會」稱讚了為社會保障管理局增加資金的提議。該組織週一表示：「由於受到疫情和十多年來共和黨強制削減開支行動的影響，社會保障局的運作一直處於緊張狀態。」

該組織說，這筆資金可以幫助減少服務客戶的瓶頸，包括該機構800熱線電話和殘疾人聽證會的漫長等待時間等問題，並幫助該機構重新開放在疫情期間關閉的外地辦事處。

不過，該組織還指出，他們希望看到更大的變化。

「維護社會保障和醫療保險全國委員會」主席兼首席執行官馬克斯·里奇曼在一份聲明中表示：「雖然我們對總統的2023財年預算提案的許多方面表示讚賞，但我們希望它能反映出國會民主黨人為提高社會保障所做的努力，包括急需的進一步增加福利，以及對工資上限的調整，以便富人們會公平地為社會保障體系支付自己的份額。」

在拜登的新預算提案出台之際，社會保障局賴以支付福利的信託基金預計將在2034年耗盡。屆時，只有78%的、所承諾的福利會得以支付。

非營利組織「聯邦預算問責委員會」對拜登的預算沒有解決這一問題提出了異議。

「聯邦預算問責委員會」主席麥吉納斯在一份聲明中表示：「該預算案在恢復國家財政秩序方面做的還不夠，也沒有解決更困難的、必須負責任地權衡和防止社會保障（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）和高速公路信託基金破產的問題。」