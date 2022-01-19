拜登政府將免費發放4億隻N95口罩 下周開領

（綜合報導）在Omicron變種病例激增期間，拜登政府計劃未來幾周在美國各地的藥房和社區衛生中心向美國人免費發放4億隻具高度防護性的N95口罩，這些口罩來自美國的戰略儲備。

一位白宮官員稱，這些口罩將於下周晚些時候開始供應，每人限領三隻口罩，該項目將於2月初全面啓動並運行。據其介紹，這些免費口罩是美國歷史上規模最大的個人防護裝備部署。

疾病控制與預防中心（CDC）在上周發布的最新指導意見中說，N95口罩在預防病毒傳播方面比織物口罩和一次性外科口罩更有效。但CDC主任瓦倫斯基強調，不論選擇何種類型的口罩，戴總比不戴好。

CDC稱，N95口罩必須與面部貼合，才能正常工作，該機構警告說，縫隙可能會讓攜帶病毒顆粒的呼吸道飛沫進出口罩。該機構提供了一份說明書，演示了N95應該如何佩戴。

CDC建議，在新冠傳播“高”或“較高”地區，2歲或2歲以上的所有人在室內公共場所都要戴口罩，無論接種情況如何。該機構表示，目前，美國幾乎每個郡的病毒傳播率都處在較高水準。

此外，根據拜登簽署的一項行政令，人們應在飛機、公共汽車、火車和其他公共交通工具上戴口罩。

此前，國會參議員桑德斯連同50多名民主黨議員提出一項法案，旨在向美國的每個人免費發放高質量的口罩，以促使公衆在Omicron變種蔓延期間得到更好的保護。桑德斯在一份聲明中表示：“國會必須要求大規模生産和分發N95口罩，這是阻止新冠病毒傳播的最有效方式之一。”